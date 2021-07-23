Знизилася смертність майже від усіх стандартних причин, включаючи хвороби органів дихання.

У травні в Україні померло вiд рiзних хвороб 57 тис. 293 людини — на 16,5% менше, нiж у квітні, коли було зафіксовано 68 тис. 621 смертей, при цьому показники смертності від коронавірусної хвороби знизилися вдвічі.

Про це повідомила прес-служба платформи для роботи з відкритими даними OpenDataBot, посилаючись на дані Держстату й МОЗ.

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Зазначається, що знизилася смертність майже від усіх стандартних причин, включаючи хвороби органів дихання.

"Показники COVID-19, що показали різке зростання на початку весни, у травні помітно впали: 6 тис. 327 померлих — це вдвічі менша чисельність, ніж в попередньому місяці. Хоч і все ще вдвічі більша, ніж у лютому", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що на сьогодні в Україні вакцинований приблизно кожен десятий українець. Щеплення від COVID-19 вже отримали повністю або частково 4 млн 399 тис. 756 осіб.

Всього за перші п'ять місяців 2021 року від різних хвороб в Україні померло 299 тис. 964 особи — на 25% більше, ніж за той же період минулого року, коли було 239 тис. 967 смертей.

Як повідомляв УНІАН, найбільшу за всю пандемію смертність від COVID-19 в Україні було зафіксовано в березні цього року, коли від коронавірусу померли 8 тис. 104 українці.

Коронавірус в Україні

Автор: Катерина Жирій