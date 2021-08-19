В МОЗ наголосили, що в умовах пандемії громадяни мають дотримуватися протиепідемічних заходів.

За результатами аналізу епідемічної ситуації, стану тестування на COVID-19 і темпів проведення вакцинальної кампанії, а також для стримання розповсюдження коронавірусної хвороби, в усіх регіонах посилять контроль за дотриманням протиепідемічних заходів.

Як повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я, відповідний лист надісланий сьогодні головам обласних та Київської міської державних адміністрації, керівникам обласних структурних підрозділів з питань охорони здоров’я, Національної поліції України, Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів.

Зараз ситуація із коронавірусною хворобою в Україні контрольована, але ми бачимо тенденцію до зростання і маємо розуміти, що не час розслаблятися. Перемогти епідемію можна, лише докладаючи спільних зусиль. Кожен може носити маски, дистанціюватися від інших і отримати щеплення. Головне — пам’ятати, що ці кроки наближають нас до нормального доепідемічного життя, — наголосив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

В МОЗ наголосили, що в умовах пандемії громадяни мають дотримуватися протиепідемічних заходів, визначених постановою уряду. Зокрема, носити маски в громадських будинках та спорудах, в громадському транспорті, під час проведення масових заходів, дотримуватися фізичної дистанції, дотримуватися вимог щодо кількості пасажирів в громадському транспорті, дотримуватися режиму самоізоляції особами, які підлягають самоізоляції.

Читайте такожУкраїна отримала від трьох країн 800 тисяч доз вакцини AstraZenecaВодночас, як підкреслили в міністерстві, медичні працівники, які надають допомогу хворим на COVID-19, мають виконувати вимоги галузевих стандартів медичної допомоги "Коронавірусна хвороба (COVID-19)", які затверджені наказом МОЗ. Зокрема, виявляти нові випадки захворювань, доправляти осіб, які відповідають критеріям підозрілого випадку, на тестування на COVID-19, реєструвати та моніторити випадки інфікування та захворювання, здійснювати епідеміологічний нагляд та медичний супровід за особами, які перебувають на амбулаторно-поліклінічному лікуванні, та за особами, що були в тісному контакті з особою з підтвердженим випадком на COVID-19 тощо.

Крім того, мають бути оновлені маршрути щоденного забору та доставки зразків біологічного матеріалу з пунктів забору в лабораторії, що проводять дослідження на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу в Україні зафіксовано 1 560 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Автор: Леся Лещенко