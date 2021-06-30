В Україні вже працює понад 130 центрів масової вакцинації проти коронавірусної хвороби COVID-19.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.
"Вже відкрилося більш як 130 центрів вакцинації. Ще два тижні тому їх працювало близько 50", - сказав він.
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Шмигаль подякував місцевій владі, яка почала активно долучатися до процесу вакцинації населення.
Довідка УНІАН. Кампанія з вакцинації в Україні розпочалася 24 лютого.
Наразі щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute); CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech; вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї.
Перші центри масової вакцинації населення почали відкриватися в Україні з 29 травня.
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