В Україні за добу виявили 890 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 81 дитина та 10 медпрацівників.
Про це йдеться в повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм каналі. Зокрема за добу госпіталізовано 379 осіб; зафіксовано 27 летальних випадків; одужали 433 особи.
Крім цього проведено тестувань за добу – 47 429 (зокрема методом ПЛР – 21 347, методом ІФА – 7655); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 18 427.
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За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 2 267 219 осіб;
- одужало – 2 197 508 осіб;
- летальних випадків – 53 296;
- проведено ПЛР-тестувань – 11 699 182.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (127), Одеській (111), Харківській (86), Запорізькій (74) та Луганській (68) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 127 випадків;
Вінницька область – 7 випадків;
Волинська область – 6 випадків;
Дніпропетровська область – 49 випадків;
Донецька область – 16 випадків;
Житомирська область – 12 випадків;
Закарпатська область – 22 випадки;
Запорізька область – 74 випадки;
Івано-Франківська область – 24 випадки;
Київська область – 48 випадків;
Кіровоградська область – 1 випадок;
Луганська область – 68 випадків;
Львівська область – 49 випадків;
Миколаївська область – 16 випадків;
Одеська область – 111 випадків;
Полтавська область – 10 випадків;
Рівненська область – 21 випадок;
Сумська область – 28 випадків;
Тернопільська область – 6 випадків;
Харківська область – 86 випадків;
Херсонська область – 12 випадків;
Хмельницька область – 43 випадки;
Черкаська область – 13 випадків;
Чернівецька область – 41 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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