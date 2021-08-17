За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві, Одеській та Харківській областях.

В Україні за добу виявили 890 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 81 дитина та 10 медпрацівників.

Про це йдеться в повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм каналі. Зокрема за добу госпіталізовано 379 осіб; зафіксовано 27 летальних випадків; одужали 433 особи.

Крім цього проведено тестувань за добу – 47 429 (зокрема методом ПЛР – 21 347, методом ІФА – 7655); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 18 427.

Читайте такожЕксперт розповів про побічні реакції після вакцинації від COVID-19 і коли вони мають минати

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 2 267 219 осіб;

одужало – 2 197 508 осіб;

летальних випадків – 53 296;

проведено ПЛР-тестувань – 11 699 182.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (127), Одеській (111), Харківській (86), Запорізькій (74) та Луганській (68) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 127 випадків;

Вінницька область – 7 випадків;

Волинська область – 6 випадків;

Дніпропетровська область – 49 випадків;

Донецька область – 16 випадків;

Житомирська область – 12 випадків;

Закарпатська область – 22 випадки;

Запорізька область – 74 випадки;

Івано-Франківська область – 24 випадки;

Київська область – 48 випадків;

Кіровоградська область – 1 випадок;

Луганська область – 68 випадків;

Львівська область – 49 випадків;

Миколаївська область – 16 випадків;

Одеська область – 111 випадків;

Полтавська область – 10 випадків;

Рівненська область – 21 випадок;

Сумська область – 28 випадків;

Тернопільська область – 6 випадків;

Харківська область – 86 випадків;

Херсонська область – 12 випадків;

Хмельницька область – 43 випадки;

Черкаська область – 13 випадків;

Чернівецька область – 41 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Ірина Погоріла