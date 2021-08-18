В Україні за добу виявили 1 447 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 104 дитини та 38 медпрацівників.
Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Зокрема, За добу було госпіталізовано 677 осіб; зафіксовано 40 летальних випадків; одужало 712 осіб.
Крім цього, проведено тестувань за добу – 60 654 (зокрема методом ПЛР – 27 053, методом ІФА – 9 171); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 24 430.
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За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 2 268 666 осіб;
- одужало – 2 198 220 осіб;
- летальних випадків – 53 336;
- проведено ПЛР-тестувань – 11 726 235.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (181), Донецькій (155), Одеській (130), Дніпропетровській (93) та Харківській (89) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 181 випадок;
Вінницька область – 52 випадки;
Волинська область – 13 випадків;
Дніпропетровська область – 93 випадки;
Донецька область – 155 випадків;
Житомирська область – 38 випадків;
Закарпатська область – 17 випадків;
Запорізька область – 51 випадок;
Івано-Франківська область – 23 випадки;
Київська область – 54 випадки;
Кіровоградська область – 8 випадків;
Луганська область – 65 випадків;
Львівська область – 35 випадків;
Миколаївська область – 19 випадків;
Одеська область – 130 випадків;
Полтавська область – 44 випадки;
Рівненська область – 31 випадок;
Сумська область – 33 випадки;
Тернопільська область – 47 випадків;
Харківська область – 89 випадків;
Херсонська область – 76 випадків;
Хмельницька область – 45 випадків;
Черкаська область – 62 випадки;
Чернівецька область – 58 випадків;
Чернігівська область – 28 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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