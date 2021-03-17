Загалом в Україні вже щеплено майже 72 тисячі осіб, за добу – понад 9,8 тисяч.

В Україні вчора щеплення проти COVID-19 отримали 9840 осіб, загалом від початку кампанії з вакцинації щеплено 71923 громадян.

Про це повідомляється у Telegram-каналі МОЗ «Коронавірус_інфо».

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«9 840 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 16 березня 2021 року в Україні, з них вакциновано 1 дозою — 9 839 осіб, завершена вакцинація (2 дози) — 1 особи», - йдеться в повідомленні.

Вказується, що від початку кампанії щеплено 71 923 особи, з них отримали 1 дозу — 71 922 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) — 1 особа.

Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу: Вінницька область – 480; Волинська область – 130; Дніпропетровська область – 390; Донецька область – 640; Житомирська область – 170; Закарпатська область – 160; Запорізька область – 250; Івано-Франківська область – 610; Київська область – 440; Кіровоградська область – 240; Луганська область – 460; Львівська область – 590; м. Київ – 840; Миколаївська область – 270; Одеська область – 450; Полтавська область – 470; Рівненська область – 260; Сумська область – 340; Харківська область – 370; Херсонська область – 700; Хмельницька область – 280; Чернівецька область – 190; Чернігівська область – 340; Черкаська область – 170.

За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у місті Києві (840), за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (6 тис. 284 щеплення), найменша – у Житомирській області (1 тис. 441 щеплення).

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Під час першого етапу щеплення отримують медики, які працюють з хворими на COVID-19, бригади швидкої допомоги, співробітники лабораторій, які тестують на COVID-19, мешканці та персонал будинків для людей похилого віку, військовослужбовці, які проходять службу в районі проведення ООС.

В Україні щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою в Індії в Інституті сироватки крові за ліцензією. Для повної імунізації людина повинна отримати дві дози з інтервалом у 28 днів.

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Автор: Костянтин Гончаров