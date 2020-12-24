Перехід курців на бездимні альтернативи для зменшення ризиків від продовження куріння вже дав позитивні результати у розвинених країнах.

За даними Державної служби статистики України, попри розповсюдження Covid-19, у 2020 найбільше життів українців продовжують забирати неінфекційні хвороби: різні види онкології та захворювання серцево-судинної системи.

Причинами їхнього розвитку є неправильне харчування, споживання великої кількості солі та цукру, відсутність фізичних навантажень, зловживання алкоголем, а також куріння. Щодо останнього, проблема вже давно набула масштабу епідемії, тому із нею країни борються на законодавчому рівні – шляхом регулювання. Однак, із різними успіхами – як та чому, розбираємося на прикладах.

За даними ВООЗ у світі від куріння за рік помирає 8 млн. Всього ж курців налічується близько 1 млрд, та цифра продовжує зростати. Згідно з даними опитування 2019 року, 24,2% дорослих українців є постійними курцями – тобто кожен 4 повнолітній громадянин. Продовження куріння, попри інформацію про шкоду для здоров’я, обумовлено залежністю від нікотину. При цьому сам нікотин (природний алкалоїд, що міститься у тютюні) не є причиною розвитку захворювань. Дослідженнями доведено – найбільшої шкоди завдає дим від горіння тютюну, що містить 7000 шкідливих та потенційно шкідливих хімічних речовин.

Відкриттям у боротьбі із ризиками для здоров’я від куріння стало використання того ж нікотину. А саме в альтернативних продуктах, що лише нагрівають тютюн. Аерозоль, який утворюється при їхньому використанні, містить до 95% менше шкідливих речовин. До таких продуктів належать електронні системи доставки нікотину (електронні сигарети та електричні системи для нагрівання тютюну). Влітку 2020 року Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA) опублікувало висновок про одну із таких систем, у якому визнало, що її використання як продукту з модифікованим ризиком може мати позитивний вплив на суспільне здоров'я.

Перехід курців на бездимні альтернативи для зменшення ризиків від продовження куріння вже дав позитивні результати у розвинених країнах. Однак, через нестачу знань та досліджень про властивості таких продуктів, їхнє регулювання може стати й проблемою: деякі країни забороняють використання електронних систем або прирівнюють їх до звичайних сигарет. Це унеможливлює зменшення шкоди для тих курців, які не можуть кинути курити самостійно або за допомогою медикаментозної терапії. Як результат – рівень куріння продовжує зростати, як і статистика пов’язаних захворювань.

Інша ситуація в країнах, які визнали електронні альтернативи як частину політики щодо боротьби з поширенням куріння у рамках концепції зменшення шкоди (Harm Reduction), що передбачає заміну основних факторів ризику на менш шкідливі альтернативи. Цей підхід застосовується для боротьби з різними видами залежності, а в останні роки розглядається у контексті всього способу життя – від харчування до емоційного стану.

У Великобританії, наприклад, лікарі рекомендують електронні альтернативи пацієнтам, а деякі з приладів доступні для придбання у лікарнях. Завдяки цьому за 6 років країна знизила рівень куріння до історичного мінімуму – 14,4%. Ще один приклад – Нова Зеландія. З листопада 2020 року вона почала жити за новим законом, що забезпечує баланс між доступом курців до альтернативних продуктів та регулюванням їхньої якості. Аналогічним шляхом пішла Греція, де нові тютюнові вироби оцінюються за принципом пропорційного регулювання: найбільш шкідливі продукти робляться найменш доступними, і навпаки. Країна також визнає право курців на отримання вичерпної інформації про альтернативні продукти. А Японія, з дозволом на продаж альтернативних продуктів у 2016 році, скоротила рівень куріння сигарет на 33%.

Україна ж поки планує прирівняти альтернативи до звичайних сигарет. У грудні 2020 року Верховна Рада відмовилась від поступового підвищення акцизного податку на користь одноразового зростання на 320%. Таке рішення призведе до того, що найбільш шкідливий продукт – сигарети – коштуватиме менше у порівнянні з альтернативними продуктами, а отже користувачі можуть повернутись до нього. Таке рішення дасть поштовх розвитку контрабанди із сусідніх країн та значно знизить надходження до державного бюджету від акцизного податку.

Як показує практика, щоб політика стала передумовою змінам у покращенні рівня громадського здоров’я, при виборі підходу до регулювання альтернативних продуктів мають враховуватися думки експертів, суспільства та досвід країн, чиї показники у скороченні рівня куріння вказують на ефективність прийнятих рішень.

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Автор: УНІАН