Щоб уникнути післясвяткової нудьги, лікарі радять нормалізувати свій сон і відновити збалансоване харчування. А ще - чітко спланувати робочий тиждень.

Як жити після свят - про це вже сьогодні думають більшість українців. Медики попереджають про можливу апатію до роботи і збиті ритми сну і харчування. Як же повернути себе в форму і не впасти в депресію через закінчення відпочинку - читайте далі.

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Переїдання і гуляння допізна - не єдині причини післясвяткової апатії. Все починається значно раніше.

Лікарі називають це гіперстимуляцією. Простіше - емоційне перенапруження, що наростає ще до свят. На роботі все треба завершити, вирішити власні справи, придбати подарунки і відстояти черги в магазинах. І тільки потім - кожен день переїдати і зовсім збити ритм життя.

"Найголовніші моменти, на які треба вплинути - це спосіб життя, гігієні сну і екрани моніторів, смартфонів", - говорить лікар-психолог Іван Бреднєв в сюжеті ТСН.

Йдеться про те, що за кілька днів до роботи слід почати більше рухатися, бувати на свіжому повітрі, планувати свій тиждень і головне - нормалізувати сон.

Лікарі кажуть, що сон - найважливіше з цього списку.

"Не можна порушувати свій ритм сну і неспання. Є сон, який повинен починатися о 22.00 і о 6.00 підйом. Тоді ми будемо міцнішими за імунітетом. Пізніше будуть інсульти та інфаркти. Додасться щастя, працездатність", - каже лікар-сомнолог Юрій Погорецький.

Саме в ці години утворюється мелатонін - гормон щастя, омолоджується шкіра і зміцнюється імунітет. Але якщо для вас це рано, то найголовніше лягати спати в один і той же час, не наїдатися перед сном і не пересипати. Останні пів години - годину до сну проводити без телефонів, телевізора і яскравого світла, щоб організм заспокоївся.

Керівник сомнологічної служби "Унісон", невролог-сомнолог Олена Царьова дала поради, які допоможуть повернутися в звичний режим після новорічних свят.

Як пише РБК, на думку експерта, повернутися в звичне русло допоможе фіксований час підйому. Найкраще встановити його відразу після Нового року і прокидатися в один і той же час.

"Тобто після святкування встати в той самий час, що і зазвичай — це дуже серйозно допоможе", – визнала Царьова.

Заповнити дефіцит сну допоможе "тиха година" вдень. Або можна перетерпіти, щоб вчасно заснути вночі. Сомнолог підкреслила, що на кожну годину зміщення життєвого біоритму припадають добу адаптації.

Проблеми зі сном відображаються на здоров'ї і харчуванні. Травлення може змінюватися: ті, хто не висипається, більше схильні до того, щоб переїдати ввечері шкідливої їжі, – попередила сомнолог.

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Автор: УНІАН