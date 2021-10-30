За словами Кузіна, офіційна і доказова медицина каже про те, що якщо людина перехворіла, вона має бути вакцинована не пізніше, аніж 3 місяці після завершення хвороби.

Заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, коли варто вакцинуватися тим, хто перехворів на COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в кулуарах програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Відповідаючи на запитання щодо затвердженого МОЗ переліку рекомендацій щодо медичних протипоказань та застережень до вакцинації від COVID-19, Кузін, зокрема, щодо людей, які вже перенесли цю хворобу, сказав: "Багато людей кажуть про те, що "Я можу чекати 6 місяців або навіть рік після перенесеної хвороби". Так ось, офіційна і доказова медицина каже про те, що якщо людина перехворіла, вона має бути вакцинована не пізніше, аніж через 3 місяці після завершення хвороби".

Водночас, представник групи ризику, наприклад, медичний працівник, має бути вакцинований принаймні через 28 днів після завершення хвороби.

"Ми радимо, щоб медичні працівники, лікарі первинної ланки видавали довідки про те, що людина перехворіла, як тимчасове протипоказання не більше ніж на три місяці. Через три місяці або на четвертий місяць людина має бути вакцинована", - зауважив Кузін.

Крім того, він підкреслив, що вагітність не є протипоказом для вакцинації.

Читайте такожКузін наголошує на необхідності закликати громадян не відтягувати вакцинацію

"Для вагітних застосовуються лише певні типи вакцин. Для них неможливо застосовувати вакцину CoronaVac, наприклад, але можна використовувати вакцину Pfizer", - пояснив представник міністерства.

Серед іншого, Кузін наголосив, що абсолютним медичним протипоказом, коли людина не може отримати вакцину, є алергічна або анафілактична реакція на перше введення щеплення.

Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня в Україні зафіксовано 26 870 нових підтверджених випадків COVID-19. Госпіталізовано 5 тис. 463 особи; померли - 648.

28 жовтня в Україні було вакциновано проти COVID-19 289 241 людину. Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплені 9 млн 790 тис. 280 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 млн 292 тис. 521 людина.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Коронавірус в Україні: що варто знати

Автор: Таня Поляковська