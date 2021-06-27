Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві, Дніпропетровській, Одеській, Київській та Миколаївській областях.

Протягом минулої доби, 26 червня, в Україні виявлено 450 нових випадків коронавірусної хвороби. Серед нових хворих – 28 дітей та 6 медиків.

За даними МОЗ, протягом доби до ковідних лікарень потрапили 529 людей, 17 хворих померли. 1097 хворих одужали. За добу проведень 25 828 тестувань.

26 червня найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (135), Дніпропетровській (46), Одеській (39), Київській (37) та Миколаївській (22) областях.

За весь період пандемії в Україні зафіксовано 2 233 996 випадків коронавірусної хвороби. 2 163 069 хворих одужали.

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Нагадаємо, в Україні у всіх регіонах вже працює понад 130 центрів масової вакцинації проти COVID-19, в яких щеплюють людей, які записалися до листа очікування через "Дію" або через контакт-центр Міністерства охорони здоров’я.

В центрах вакцинації щеплюють як тих, кого попередньо запросили телефонним дзвінком чи повідомленням, так і за іншою чергою усіх охочих, яким ще не надійшло запрошення, але які є в листі очікування. Пріоритет надається літнім людям.

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Автор: Дмитро Захаров