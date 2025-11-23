Дрони вдарили по електростанції під Москвою: вирує пожежа (відео)

В Росії хвалились, що це — найпотужніша електростанція Московської області.

В ніч на 23 листопада дрони атакували теплову електростанцію в місті Шатура Московської області. Спалахнула потужна пожежа, повідомляють російські Telegram-канали, зокрема Astra.

На оприлюднених в мережі кадрах видно масштабну пожежу на території енергооб’єкта. Загалом, близько 4–5 безпілотників уразили силові масляні трансформатори об’єкта, через які електростанція передає вироблену електроенергію до єдиної енергосистеми.

Водночас російське Міноборони заявило про черговий масований наліт БпЛА. За їхніми словами, ППО нібито збила 75 дронів над територією РФ, акваторією Чорного моря та окупованим Кримом. З них 36, за твердженням МО РФ, атакували Чорне море, а ще 10 — були перехоплені над Кримом.

За даними російської Вікіпедії, Шатурська ДРЕС імені В. І. Леніна — одна з найстаріших електростанцій РФ, її потужність становить близько 1500 МВт.

На тлі інциденту Росавіація тимчасово призупинила роботу московського аеропорту "Жуковський".Інформація про масштаби руйнувань та постраждалих поки що уточнюється.

Інші удари по енергообʼєктах окупантів

Як повідомляв УНІАН, в ніч на вівторок, 18 листопада, безпілотники атакували дві головні теплоелектроцентралі окупованої частини Донецької області. У Донецьку та низці інших населених пунктів зникло світло.

В результаті атаки було знеструмлено Донецьк, Макіївку, Іловайськ та інші населені пункти. Також зʼявились відео, на яких видно моменти атак та пожежі.

