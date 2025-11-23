Україна опинилась у найбільш ризикованому моменті за всю війну, - Sky News

Європейські лідери терміново злітаються до Женеви та готуються до нового вояжу у Вашингтон через несподіваний мирний план США.

Україна та країни Європи увійшли у небезпечну фазу кризи, яка викликає відчуття тривожного дежавю. Мирний план США та Росії - документ, що передбачає масштабні поступки від України - поставив Київ і західних партнерів у ситуацію, коли доводиться в буквальному сенсі "гасити пожежу", пише Sky News.

У неділю в Женеві стартували термінові переговори, що мають визначити подальшу позицію Заходу та вплив на Білий дім.

Екстрені переговори через Трампа

Ще кілька місяців тому європейські лідери масово вирушали до Вашингтона після того, як Дональд Трамп на саміті в Алясці фактично висловив симпатію Путіну. Тоді європейцям здалося, що вони переконали Трампа повернутися до стратегії єдності та стримування.

Тепер, схоже, історія повторюється: європейські столиці знову готуються до термінового рейсу в США, аби "розвернути" Трампа в інший бік.

Переговори в Женеві, які спочатку були анонсовані як консультації між американською делегацією та Україною, тепер розрослися до багатостороннього формату. До них приєдналися високопосадовці з кількох ключових європейських країн.

Головні переговори мають відбутися між спецпосланцем США Стівом Віткоффом і представниками України. Але тепер поруч із ними - широка група європейських дипломатів і радників.

Прем’єр Британії Кір Стармер вже поговорив із Трампом, і, за словами джерел, розмова була "короткою, але продуктивною". У Женеву вирушає і радник з нацбезпеки Великої Британії Джонатан Пауелл, який останні дев’ять місяців активно працював із командою Трампа.

"Раптова ін’єкція" з боку Вашингтона

Європейських союзників шокувала несподівана поява нового мирного плану США - документа, ключові територіальні пункти якого майже ідентичні плану, запропонованому віце-президентом Дж. Д. Венсом ще до перемоги Трампа.

Венс відомий скептичним ставленням до допомоги Україні, неодноразовими атаками на Зеленського та закликами "зосередитися на внутрішній політиці". Саме його вплив, за даними джерел, простежується у рішеннях Вашингтона активізувати спроби швидкого врегулювання.

Ден Дрісколл - міністр армії США та союзник Венса, який навчався з ним в Єлі - також відіграє роль у політичному "зближенні" команди Трампа з українськими переговорниками.

Небезпечний момент для Європи та України

Попереду 4 ключові події:

1. Переговори в Женеві - визначать рамку того, про що говоритимуть у найближчі дні.

2. Зустріч європейської "коаліції охочих" - спроба виробити єдину лінію поведінки щодо плану США.

3. Можливий екстрений візит європейських лідерів до Вашингтона, імовірно вже у вівторок.

4. Наближення Дня подяки, до якого Трамп спершу хотів укласти угоду. Тепер він допускає перенесення дедлайну та визнає, що 28 пунктів - не остаточний варіант.

Очікується, що навіть якщо угоду не буде підписано, може з’явитися меморандум про взаєморозуміння - документ, який дозволить зберегти темп переговорів та продемонструвати "прогрес" Трампу.

У Вашингтоні та європейських столицях не приховують: це один із найбільш ризикованих моментів за всю війну. Новий план США може радикально змінити хід війни, і союзники бояться, що занадто різкі рухи Вашингтона поставлять їх перед фактами, до яких вони не готові.

Мирний план Трампа - головні новини

Як повідомляв УНІАН, адміністрація Дональда Трампа активізує спроби просунути нову мирну угоду для України — і вже у неділю американські посланці прибудуть до Женеви на зустріч із президентом Володимиром Зеленським. Попри гостру критику плану, у Вашингтоні наполягають: документ із 28 пунктів не є ультиматумом і може бути змінений.

Зеленський може погодитись на вихід з Донбасу та скорочення ЗСУ в обмін на мир, пише WP. Джерела кажуть, що один з українських переговорників обговорював це під час візиту до Вашингтона.

