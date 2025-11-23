Келлог розповів, що план із 28 пунктів продовжують доопрацьовувати, щоб документ містив і гарантії безпеки для України.

"Мирний план" для України, розроблений США за участю РФ, перебуває на фінішній прямій.

Про це заявив спецпредставник президента США Дональда Трампа по Україні Кіт Келлог, передає Fox News. "Ми на останніх двох метрах... ми майже на фініші", - сказав він.

Келлог також заявив, що вважає цей "мирний план" хорошим.

"Це хороший план, просто там є речі, які потрібно краще прописати і пояснити", - зазначив спецпредставник Трампа.

Келлог розповів, що план із 28 пунктів продовжують доопрацьовувати, щоб він містив і гарантії безпеки. За його словами, США мають бути головним гарантом угоди, щоб уникнути помилок Будапештського меморандуму і Мінських домовленостей. При цьому Європа теж зобов'язана взяти на себе частину відповідальності.

Він визнав, що окремі пункти потребують уточнень, але додав, що "основу угоди вже сформовано".

Келлог сказав, що українські представники "довіряють американцям" і що президент України Володимир Зеленський, можливо, приїде до Вашингтона, щоб підтримати план Білого дому.

"Мирний план" США і РФ щодо України

На початку цього тижня ЗМІ повідомили, що США розробили певний "мирний план" щодо завершення війни в Україні. Примітно, що створювали його за участю представників Кремля, але без України та Європи.

У плані 28 пунктів, у документі містяться вимоги до України віддати РФ Донбас, скоротити чисельність ЗСУ, відмовитися від вступу в НАТО, проголосити російську мову офіційною. Також Москва вимагає скорочення військової допомоги з боку США.

Влада України обережно поставилася до запропонованого плану, заявивши, що згодна працювати над ним. А ось Європа не соромилася своєї реакції. Там заявили, що спецпредставнику Стіву Віткоффу, який власне і є автором плану, потрібно до психіатра. Європейська влада вважає, що план Віткоффа ні на що не годиться, оскільки являє собою ні що інше як список бажань Путіна.

