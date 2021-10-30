Щепитися можна з 9:00 до 18:00 вакцинами "Coronavac", "Pfizer" чи "AstraZeneca".

У Харкові в усіх районах міста у день виборів 31 жовтня відкриється 41 пункт вакцинації проти COVID-19.

Про це розповіли в міській раді.

Усі пункти працюватимуть на виборчих дільницях, розташованих у школах. Щепитися можна з 9:00 до 18:00 вакцинами "Coronavac", "Pfizer" чи "AstraZeneca".

"У Харкові останніми днями на добу в середньому вакцинуються близько 8 тисяч жителів. Наше завдання зробити все, щоб ця цифра зростала. Тому звертаємося до всіх харків'ян із проханням не лише активно голосувати, а й подбати про своє здоров'я та здоров'я близьких. Це необхідно для формування колективного імунітету. Лише колективний імунітет зможе зупинити пандемію", - повідомила заступник Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан.

Вибори в Харкові та регіонах

31 жовтня в дев'яти регіонах України відбудуться позачергові вибори сільського, селищного та міського голів (зокрема, й у Харкові) та в 14 - проміжні вибори депутатів місцевих рад.

Читайте такожЯкі обмеження в Україні вводять з 30 жовтня: список по областяхОкрім того, в цей день відбудеться голосування на проміжних виборах народних депутатів України в окрузі №184 (центр - м. Нова Каховка) на Херсонщині та в окрузі №197 (центр - м. Золотоноша) на Черкащині.

Раніше у ЦВК вже спростували повідомлення про необхідність мати COVID-сертифікати чи негативні тести для голосування на виборах 31 жовтня. Жодним нормативно-правовим актом перевірка зазначених документів не передбачена.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Катерина Комолова