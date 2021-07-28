За словами президента, в Україні є 90 тисяч ліжок, які можна відкрити під прийом COVID-хворих.

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність України до можливої нової хвилі COVID-19 восени на рівні інших європейських країн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час всеукраїнського форуму "Україна 30. Децентралізація" у Києві.

У відповідь на запитання, чи готується Україна до нової хвилі COVID-19, яка може статись восени: "Будь-яка хвиля COVID-19 залежить від деяких речей. Чи готуємося ми до осені? Я вважаю, що ми готові щодо лікарень, ліжкомісць, кількості швидких, заробітної плати в 300% для лікарів, які борються з COVID-19, щодо кисню", - заявив він.

"Ми готові (до нової хвилі COVID-19 – УНІАН), я вважаю, на сучасному рівні, на рівні інших європейських країн і точно не гірше. Щодо лікарень і кисню ми готові, я вважаю, краще за багатьох інших європейських країн", - наголосив президент.

За словами президента, в Україні є 90 тисяч ліжок, які можна відкрити під прийом COVID-хворих.

"З них наповнення – 10-20-30-40 тисяч і не перебільшувало 50 тисяч (пацієнтів з коронавірусною хворобою – УНІАН), то я вважаю, що ми абсолютно готові в цьому питанні, в питанні кисню також. Це в цілому по країні", - підкреслив глава держави.

"На жаль, є деякі питання в деяких громадах, в деяких лікарнях, це правда, коли той чи інший головний лікар не давав заробітну плату лікарям. Нещодавно в Харківській області перекривали дорогу лікарі. Розібрались, там було питання не в МОЗ. Питання іноді залежить від кадрового складу тієї чи іншої галузі. В медичній галузі це питання дуже гостро стоїть", - зауважив він.

Як повідомляв УНІАН, в Україні вчора зафіксовано 717 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

За весь час пандемії в країні захворіли на COVID-19 2 млн 250 тис. 061 особа, одужали – 2 млн 185 тис. 339 осіб, померли – 52 тис. 891. Медиками проведено 11 млн 321 тис. 947 ПЛР-тестувань.

26 липня голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький висловів переконання, що до нової хвилі COVID-19 в Україні залишилось не більше місяця.

Коронавірус в Україні: що відомо

Автор: Костянтин Гончаров