Волонтер показала рентгенівський знімок бійця, де видно кулю, яка застрягла у щелепі.

У бійця, якого привезли до стабілізаційного пункту поблизу передової, виявили кулю у щелепі замість зубів. Про це повідомила у Facebook народний депутат 8-го скликання, волонтер, громадський діяч Оксана Корчинська.

"Життя і дива нашого прифронтового стабпункту... Одночасно привозять дев’ятьох поранених. Лікарі стабілізують найважчих. Оглядаємо легких, один каже: дайте покурити та відпустіть назад на позиції, тільки гляньте, бо щось вдарило у щоку (на цьому місці невеликий поріз без кровотечі), вибило два зуби", - розповіла вона.

За її словами, при цьому боєць переживав, що згодом треба буде до стоматолога їхати.

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"Робимо рентген, замість двох зубів у щелепі застрягла куля. Ну так собі імплант", - написала Корчинська.

Також вона показала рентгенівський знімок бійця, де видно кулю, яка застрягла у щелепі.

Лікування військових в Україні - останні новини

19 квітня уряд дозволив створювати військово-лікарські комісії (ВЛК) при цивільних закладах охорони здоров’я. Для посилення спроможності ВЛК у програмі медичних гарантій запроваджується новий пакет, який дозволить залучити до роботи комісій цивільні медзаклади.

Медики ВЛК в Україні не в усіх регіонах вистачає, тож бійцям, щоб отримати компенсацію, подовжити лікування, піти в запас, треба вистояти кількатижневу чергу. Але не всі військові, особливо з важкими пораненнями, контузіями та на протезах можуть висидіти чергу до лікарів ВЛК.

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