Осіннє-зимове погіршення погоди в Україні значно вплинуло на хід бойових дій. І як не дивно, більше воно заважає стороні, що обороняється, а не агресору. Про це пише Forbes.

Автор публікації зазначає, що сьогодні "основу оборони України складають невеликі FPV-дрони", які застосовуються у великій кількості. Ця відносно дешева зброя показала себе достатньо ефективною, але чи не головним її недоліком є чутливість до погодних умов: дощ, сніг та навіть вітер заважають їх застосуванню.

"Це серйозна проблема, оскільки навіть легкий вітер може зупинити дрони типу FPV. Погана погода також погіршує роботу оптичних систем дрона. Туман, снігопад та сильний дощ знижують контрастність та сприйняття глибини, значно погіршуючи видимість. Краплі або лід на лінзі розмивають зображення. У густому тумані оператор може втратити з поля зору перешкоди, окопи або навіть саму ціль", – йдеться у публікації.

Видання наголошує, що все це створює "серйозні проблеми з обороною" для України, яка змушена покладатися на дрони в умовах гострого дефіциту людських ресурсів. Дрони у поєднанні з артилерією створюють "кіл-зону", подолання якої і є головною задачею російської піхоти. Коли ж негода "приземляє" дрони, вся оборонна концепція України послаблюється, пише Forbes.

"Росія користується цією ситуацією, яка дозволяє їй переміщатися через кіл-зону та використовувати свою чисельну перевагу для безпосереднього зіткнення з українськими військами", – пише видання, нагадуючи зокрема про відоме відео, на якому російська мотоколона в стилі "Шаленого Макса" під прикриттям туману в’їжджає до Покровська.

Зараз росіяни користуються складними погодними умовами, щоб наблизитися до міста Гуляйполе в Запорізькій області.

"Завдяки приземленню дронів Росія досягла значних успіхів у низці регіонів, відкинувши українські лінії", – додає автор публікації.

Втім російсько-українська війна продемонструвала шалені темпи технічного прогресу в дронах, де значні зміни відбуваються протягом місяців, інколи тижнів. Forbes припускає, що наступне покоління дронів, ймовірно, буде більш стійким до погодних умов, з покращеними планерами, краще герметизованою електронікою та вдосконаленими алгоритмами керування, які стабілізують політ під час поривів вітру та опадів. Вони також можуть мати покращені датчики та оптичні камери, адаптовані для умов слабкого освітлення, щоб допомогти пілотам підтримувати ситуаційну обізнаність під час дощу, туману та снігу.

