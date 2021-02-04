25 стадіонів "Олімпійський" знадобилося б, щоб вмістити всіх постраждалих від домашнього насильства в Україні.

Відома українська телеведуча, актриса, громадський діяч, ідейний натхненник серії благодійних заходів Charity weekend, Почесний посол ООН в галузі народонаселення на Україні Марія Єфросиніна, Інститут когнітивного моделювання та Товариство Червоного Хреста України запустили Всеукраїнську просвітницьку кампанію «Мені здається» для боротьби з масштабною проблемою домашнього насильства.

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Першим кроком стала презентація онлайн-платформи itseems.com.ua, де постраждалі можуть анонімно висловитися і бути почутими, повідомляє прес-служба Товариства Червоного Хреста України.

Символічно, що захід відбувся на НСК "Олімпійський". За словами Єфросиніної, такий вибір був зроблений, щоб показати реальні масштаби проблеми. За офіційними даними, щорічно від рук кривдників страждає приблизно 1,8 млн осіб, тобто 25 таких стадіонів.

"Ми - на величезному стадіоні. Прислухатися. Чуєте? Це тиша, тому що ті, хто страждає від домашнього насильства, мовчать, адже їм соромно і страшно, — констатувала Єфросиніна. - Це не тільки жінки, а й чоловіки і діти. І багато хто з них думають, що їм здається, ніби їх ображають, звідси і назва нашої кампанії. Я хочу, щоб ми всі почули їх "тишу". Говорити про цю масштабну проблему потрібно не тільки в листопаді, в рамках 16 днів боротьби з домашнім насильством, не тільки після нових кричущих випадків. Лише системно працюючи над вирішенням проблеми, зокрема комунікаційно, регулярно піднімаючи цю тему, ми зможемо сформулювати нульову толерантність суспільства до домашнього насильства".

Першим етапом кампанії став запуск онлайн-платформи "Мені здається" — своєрідного щоденника, на сторінках якого постраждалі від насильства зможуть розповісти свої історії анонімно або почитати розповіді тих, хто також переживає складний етап. Крім того, на платформі можна знайти контакти спеціальних служб, куди можна звернутися за допомогою.

Засновник Інституту когнітивного моделювання Віктор Березенко зазначає, що в насильстві винна тільки одна людина — агресор. І ніколи - потерпілий чи потерпіла. Однак, в суспільстві це ще не всі розуміють.

"Фрази "Сама винна", "Треба було мовчати", "Сам спровокував" та інші радянські стереотипи повинні залишитися в минулому. Ми не зможемо бути цивілізованою і сучасною країною, поки наше суспільство не усвідомлює, що завжди винен тільки агресор. І заради цього ми запускаємо кампанію "Мені здається" і платформу з такою ж назвою. Кожен потерпілий або постраждала можуть скористатися нею і розповісти свою історію анонімно або прочитати визнання інших і зрозуміти, що вони не самотні. А ми всі повинні зрозуміти, що це не проблема конкретної людини, а цілого суспільства, яке досі живе з пострадянськими стереотипами, і тому постраждалі можуть не отримувати допомоги. Більш того, їх ще й можуть засуджувати. Ми будемо змінювати суспільну свідомість щодо проблеми домашнього насильства. І, звичайно, ми зробимо все, щоб привернути до неї увагу влади", — каже Віктор Березенко.

Кампанію по боротьбі з домашнім насильством підтримало Товариство Червоного Хреста України.

"Я впевнений, що початок такої співпраці допоможе нам бути почутими: і державними органами, і суспільством, і лідерами думок, — говорить Максим Доценко, генеральний директор організації. - Товариство Червоного Хреста - це 102 роки допомоги тим, хто потребує допомоги. Тому ми не могли залишитися осторонь. Цього року проблема домашнього насильства стала гострою не тільки для України, а й для всього світу. У Франції за час карантину кількість звернень до спеціальних служб збільшилася на 30%, у Великобританії — на 50%. В Україні ж дзвінків стало більше на 40%. І з цим треба щось робити, про це потрібно говорити, причому голосно. Тому ми рішуче підтримали запуск такої спільної ініціативи".

Дивіться соціальний ролик кампанії "Мені здається":

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Автор: УНІАН