Крім того, цей стан може призвести до інвалідності через біль, проблеми психічного здоров'я.

В ході всебічного огляду 57 досліджень, присвячених оцінці якості життя жінок з міомою матки в порівнянні з людьми з іншими хронічними захворюваннями, дослідники Johns Hopkins Medicine виявили, що психологічний і соціальний тягар цього стану можна порівняти з тягарем серцевих захворювань, діабету або раку грудей.

Читайте такожПро наше, про дівоче: гінеколог розповіла, які виділення у жінок є нормальними

Результати, опубліковані в American Journal of Obstetrics & Gynecology, припускають, що міома впливає на якість життя жінки як фізично, так і емоційно, пише МедикФорум.

Крім того, цей стан може призвести до інвалідності через біль, проблеми психічного здоров'я. Також знижується соціальне функціонування і задоволення сексуальним життям.

Міома матки - найпоширеніша доброякісна гінекологічна пухлина, що вражає до 80% жінок репродуктивного віку. Кожна четверта жінка з міомою може відчувати рясну менструальну кровотечу, анемію, біль або тиск в животі, прискорене сечовипускання, безпліддя або повторювані викидні.

Жіноче здоров'я: що варто знати

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН