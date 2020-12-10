В ході всебічного огляду 57 досліджень, присвячених оцінці якості життя жінок з міомою матки в порівнянні з людьми з іншими хронічними захворюваннями, дослідники Johns Hopkins Medicine виявили, що психологічний і соціальний тягар цього стану можна порівняти з тягарем серцевих захворювань, діабету або раку грудей.
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Результати, опубліковані в American Journal of Obstetrics & Gynecology, припускають, що міома впливає на якість життя жінки як фізично, так і емоційно, пише МедикФорум.
Крім того, цей стан може призвести до інвалідності через біль, проблеми психічного здоров'я. Також знижується соціальне функціонування і задоволення сексуальним життям.
Міома матки - найпоширеніша доброякісна гінекологічна пухлина, що вражає до 80% жінок репродуктивного віку. Кожна четверта жінка з міомою може відчувати рясну менструальну кровотечу, анемію, біль або тиск в животі, прискорене сечовипускання, безпліддя або повторювані викидні.
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