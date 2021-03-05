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Науковці довели, що пристрасний поцілунок - це не тільки доказ любові до свого партнера, але і відмінна профілактика різних хвороб. Отже, чим же корисний поцілунок.

  • Це чудовий спосіб побороти нудьгу і депресію

У момент поцілунку в кров надходять у великій кількості два головних «помічника» - серотонін і окситоцин, пише zdorovia. Саме вони відповідають за наш прекрасний настрій.

  • За допомогою поцілунку ми «прокачуємо» 34 лицьові м'язи

А ще відбувається спалювання зайвих калорій.

  • Це кращий спосіб профілактики застуди

Під час досліджень, проведених вченими, з'ясувалося також, що люди, які часто цілуються, рідше хворіють. А все тому, що під час поцілунку організм виробляє імуноглобулін А, необхідний для ефективної боротьби з шкідливими мікробами.

  • Запобігає появі карієсу

Під час поцілунку в роті виробляється багато слини, в якій містяться корисні ферменти, які зменшують наліт на зубах.

  • Поцілунок зменшує головний біль

Вчені прийшли до висновку, що закохані набагато рідше страждають від цієї напасті.

  • Сприяють підвищенню працездатності

Доведено, що люди, чий день починається з поцілунку, здатні до кінця робочого часу виконати більше завдань і набагато ефективніше, ніж «нецілованого» колеги.

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Автор: УНІАН