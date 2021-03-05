Цілуватися з коханою людиною - це приємно, корисно і допомагає "відкласти" старість, стверджують експерти.

Науковці довели, що пристрасний поцілунок - це не тільки доказ любові до свого партнера, але і відмінна профілактика різних хвороб. Отже, чим же корисний поцілунок.

Це чудовий спосіб побороти нудьгу і депресію

У момент поцілунку в кров надходять у великій кількості два головних «помічника» - серотонін і окситоцин, пише zdorovia. Саме вони відповідають за наш прекрасний настрій.

За допомогою поцілунку ми «прокачуємо» 34 лицьові м'язи

А ще відбувається спалювання зайвих калорій.

Це кращий спосіб профілактики застуди

Під час досліджень, проведених вченими, з'ясувалося також, що люди, які часто цілуються, рідше хворіють. А все тому, що під час поцілунку організм виробляє імуноглобулін А, необхідний для ефективної боротьби з шкідливими мікробами.

Запобігає появі карієсу

Під час поцілунку в роті виробляється багато слини, в якій містяться корисні ферменти, які зменшують наліт на зубах.

Поцілунок зменшує головний біль

Вчені прийшли до висновку, що закохані набагато рідше страждають від цієї напасті.

Сприяють підвищенню працездатності

Доведено, що люди, чий день починається з поцілунку, здатні до кінця робочого часу виконати більше завдань і набагато ефективніше, ніж «нецілованого» колеги.

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Автор: УНІАН