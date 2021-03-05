Науковці довели, що пристрасний поцілунок - це не тільки доказ любові до свого партнера, але і відмінна профілактика різних хвороб. Отже, чим же корисний поцілунок.
- Це чудовий спосіб побороти нудьгу і депресію
У момент поцілунку в кров надходять у великій кількості два головних «помічника» - серотонін і окситоцин, пише zdorovia. Саме вони відповідають за наш прекрасний настрій.
- За допомогою поцілунку ми «прокачуємо» 34 лицьові м'язи
А ще відбувається спалювання зайвих калорій.
- Це кращий спосіб профілактики застуди
Під час досліджень, проведених вченими, з'ясувалося також, що люди, які часто цілуються, рідше хворіють. А все тому, що під час поцілунку організм виробляє імуноглобулін А, необхідний для ефективної боротьби з шкідливими мікробами.
- Запобігає появі карієсу
Під час поцілунку в роті виробляється багато слини, в якій містяться корисні ферменти, які зменшують наліт на зубах.
- Поцілунок зменшує головний біль
Вчені прийшли до висновку, що закохані набагато рідше страждають від цієї напасті.
- Сприяють підвищенню працездатності
Доведено, що люди, чий день починається з поцілунку, здатні до кінця робочого часу виконати більше завдань і набагато ефективніше, ніж «нецілованого» колеги.
Вас можуть зацікавити наступні новини
- Зробимо секс яскравішим: 10 головних правил прелюдії
- Мітка пристрасті: названі 6 способів позбавитися від засосу дуже швидко
- До мурашок: топ-5 спокусливих поз, в яких задіяні всі ваші почуття (фото 18+)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram