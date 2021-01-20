Лібідо або статевий потяг — це не та річ, рівень якої можна виміряти та чітко визначити як зависокий, нормальний чи занизький. Проте істотна і тривала зміна не на краще — це підстава замислитися.

Регулярне сексуальне життя — запорука гармонії в родині. Але що робити, якщо у одного (а може й одразу у двох) партнерів зникло бажання тішити одне одного в ліжку? За такої ситуації люди нерідко шукають способи підвищити лібідо.

А от експерти з'ясували, що риси обличчя можуть вказувати на сексуальний потенціал. Розказуємо, як його можна визначити

Очі

Фахівці відзначили, що люди з великими очима – сексуальні особистості. Але увагу варто приділити і кольору очей, адже чим відтінок тепліший, тим людина активніша в ліжку, пише wday.

Ніс

Найкращими коханцями вважають людей, у яких "орлиний" і грецький ніс з горбинкою. За словами експертів, вони дуже тонкі натури і доволі пристрасні в ліжку.

Губи

Виявляється, що дізнатися наскільки людина чутлива і сексуальна можна, поглянувши на її рот. Особливо треба придивитися до нижньої губи, яка є головним індикатором сексуального потенціалу. Якщо вона більша за верхню, значить перед вами пристрасна натура, яка не проти поекспериментувати в ліжку.

Вуха

Деякі люди соромляться своїх відстовбурчених вух, але фахівці впевнені, що саме їх власники – пристрасні коханці.

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Автор: УНІАН