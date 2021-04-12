Крім того, експерт розповіла, які нові тренди і тенденції привніс локдаун в інтимне життя українців.

Карантин через пандемію коронавірусу помітно відбився і на фізичному, і на психологічному здоров'ї українців. Постійний страх, панічні атаки, нервозність, депресія і апатія не тільки погіршують імунну систему, але і впливають на наше сексуальне життя в цілому.

Читайте такожЖінкам на карантині важче, ніж чоловікам - британське дослідження

З якими проблемами найчастіше почали стикатися українці в сексуальному житті і як не зіпсувати стосунки з партнером під час карантину, розповіла психолог-сексолог Тетяна Павлова, пише OBOZREVATEL. Крім того, експерт повідала, які нові тренди і тенденції привніс локдаун в інтимне життя українців.

За словами Павлової, сьогодні українці стали частіше стикатися з проблемами в інтимному житті. Так, наприклад, чоловіки, відвідують кабінет сексологів через такі проблеми:

Криза середнього віку. За словами Павлової, як правило, це успішні чоловіки, які вже давно в шлюбі, і розмова з дружиною про секс є певним табу. Внаслідок чого самооцінка руйнується і з'являється відчуття, що саме секс з іншою жінкою допоможе вирішити проблему кризи. Адже почуття буденності пропаде і, відповідно, з'являться крила за спиною. Насправді, краще навчитися разом з дружиною говорити про секс.

Психогенна імпотенція. Йдеться про те, коли всі аналізи в порядку, але ерекція під час інтиму не настає.

Порнозалежнысть. Ця проблема зараз на третьому місці, оскільки багатьом дуже складно зрозуміти, що залежність все ж існує.

Також з проблемами в сексуальному житті стикаються і жінки. Як стверджує експерт, найчастіше до неї звертаються і озвучують такі проблеми:

Відсутність оргазму під час сексу.

Відсутності лібідо (потягу) до свого партнера або в цілому під час інтиму.

Зруйнована самооцінка. Найчастіше декретом, але не рідкісний випадок – партнером.

За словами Павлової, щоб не зіпсувати зв'язок з партнером під час локдауну, необхідно дотримуватися кількох правил:

Потрібно розділяти простір для роботи, щоб кожному було комфортно.

Готувати / прибирати разом або по черзі.

Бути терпиміше один до одного. Ми повинні розуміти, що ситуація непроста і нерви здають у всіх.

Гуляти, ввечері, можливо, навіть без телефонів, не мовчки зовсім, а душевно, в діалозі про все на світі.

Секс може стати новим способом знайомства з тілом партнера. Використовуйте масажні свічки, спільний перегляд еротичних фільмів тощо. Але перш ніж пробувати щось нове, потрібно обговорити всі свої побажання з партнером.

Крім того, сексолог розповіла, які тренди і тенденції з'явилися під час карантину в українців. Як стверджує Павлова, люди почали більше розмовляти зі своїм партнером і дбайливіше ставляться до свого здоров'я.

"В інтимі не так важлива поза або іграшка, як саме емоційний зв'язок з партнером. А для цього необхідно говорити про секс", – розповідала фахівець.

Експерт зізналася, що найактуальнішим питанням останнім часом у неї був термін "сексвайф" (це якась сексуальна субкультура, що має ігрову форму, яка заснована на дозволеній подружній зраді. Сексвайф можна вважати різновидом свінгу. Це такі відносини, при яких чоловікові подобається, коли дружина йому зраджує).

"Тенденція це - інше питання, але серед сімейних пар це питання актуальне", – повідомила сексолог.

Секс: новини на тему

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Вікторія Гордієнко