До новорічної ночі лишаються години, а тому саме час розібратися з наслідками випадкового зв'язку, щоб на ранок ви не шкодували про випадковий секс.

В новорічну ніч можуть статися справжні дива. А вільна від забобонів і сімейної відповідальності дівчина не може дати гарантії, що в атмосфері загального щастя їй не захочеться саме в цю чарівну ніч виконати чиєсь заповітне бажання.

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Дійсно, жінки — істоти емоційні. Дуже часто почуття у нас превалюють над розумом. А нерозтрачена чуттєвість і алкоголь — катастрофічна суміш, здатна підштовхнути до перелюбу навіть найбільш непробивну пуританку. А тому трапляється так, що на ранок жінка розуміє, що зробила дурницю, пише ТСН. Але вдіяти вже нічого не може. Або може? Щоб це зрозуміти, потрібно розібратися з наслідками випадкового сексу.

Психологічні

Почуття провини і сорому — ось ті страшні наслідки, які можуть проявитися одразу після ночі з чарівним незнайомцем. Сором — це тому що в дитинстві вам торочили, ніби хороші дівчатка так не поводяться, а суспільство вам вторить про мораль. З одного боку, чоловіки, щоб затягнути вас в ліжко, вдаються до всіляких маніпуляцій, називаючи "черницею" і "синьою панчохою", з іншого — придумують образливі прізвиська дівчатам "полегшеної" поведінки.

Якраз "хороші дівчатка", яких ще в дитинстві навчили, що потрібно всім подобатися, можуть, випивши зайвого, піддатися на провокації. А потім, протверезівши і в прямому, і в переносному сенсі, займатися самоїдством. "Погані" знають, як їм краще, і випадковий секс для них — можливість випробувати нові емоції і відчуття, а не наслідки дитячих комплексів.

Фізіологічні

Якщо, звичайно, у вас не трапиться адюльтер з ґвалтівником, збоченцем або з надмірно пристрасним самцем з чималою гідністю, то тілесні ушкодження вам, швидше за все, не загрожують.

Найбільш часто зустрічаються такі наслідки випадкових зв'язків: природно, вагітність і захворювання, що передаються статевим шляхом. Тому, незалежно від того, чи плануєте ви закрутити швидкий запаморочливий роман в новорічну ніч чи ні, не зайвим буде дослухатися до порад гінеколога Оксани Українець.

Навіть якщо в новорічну ніч ви плануєте дівич-вечір без Діда Мороза, презерватив в сумочці може виявитися не зайвим. Насамперед слід подумати про себе кохану і про своє здоров'я.

Важливо пам'ятати, що навіть презерватив не дає 100% гарантії ні від вагітності, ні від ЗПСШ. А якщо секс був незахищеним, вам доведеться вирушити до аптеки. Якщо ранок 1 січня припадає починати не з подарунків під ялинкою, а з походу в аптеку, необхідно пам'ятати:

чим раніше прийняти посткоїтальний контрацептив, тим вища його ефективність;

всі посткоїтальні препарати працюють за принципом асфальтоукладача. Величезна доза гормонів викликає гормональний колапс в організмі і не дає шансів на розвиток вагітності. Водночас гормональний збій може бути тривалим, призводити до розладів місячного циклу і до інших неприємних наслідків;

якщо виникла необхідність в прийманні препарату, то пити його слід суворо за інструкцією;

ймовірність вагітності у разі приймання посткоїтальних контрацептивів мінімальна.

Народні пісні і танці в святкову ніч — це чудово, а ось "народні методи контрацепції" на кшталт лимонної кислоти за жанром ближче до трагікомедії. Дійсно, будь-яке кисле середовище різко знижує активність сперматозоїдів. Але вони (сперматозоїди) не сидітимуть і чекатимуть, поки ви дійдете до ванни, дорогою згадуючи уроки хімії.

Слід пам'ятати, що посткоїтальні таблетки не можуть бути профілактикою до ЗПСШ. Мінімізувати ризик зараження можна, обробивши слизову одразу після незахищеного статевого акта будь-яким антисептиком. Хоча навряд чи йому знайдеться місце в дамській сумочці.

Після "раптового сексу", якщо немає жодних скарг, через 5-7 днів все одно доцільно здійснити візит до гінеколога. У разі появи ж неприємних симптомів похід до гінеколога відкладати не можна.

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Автор: УНІАН