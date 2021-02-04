Психологи відзначають, що занадто тісне і тривале проживання під одним дахом без можливості усамітнення призвело до того, що багато пар втрачають інтерес до сексуальної близькості.

У березні виповниться рік відтоді, як світ визнав, що опинився у вирі пандемії коронавірусу - надзвичайно небезпечного вірусу. Кроки країн щодо запобігання його розповсюдження призвели до значних змін у житті людей по всій планеті: ми по-іншому працюємо, спілкуємося, купуємо, розважаємося і відпочиваємо.

Невидимий вірус завдав удару і по особистому життю людей. Про те, як змінилося сексуальне життя за минулий рік і до яких наслідків це призвело, пише ВВС Україна з посиланням на британську газету Independent.

Секс по телефону

Британці розказують, що перші місяці локдауну, оголошеного урядом навесні, виявилися чи не найважчими для них, адже на тлі надії, що скоро все закінчиться, обмеження щодо контактів між громадянами лише посилювалися.

Незаміжня 23-річна студентка Грейс розповіла газеті, що відтоді, а це понад 10 місяців, жодного разу не займалася сексом "вживу". Спочатку якось допомагав секстинг і секс по телефону.

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"А потім я взагалі втратила до цього інтерес", - ділиться своїми почуттями молода жінка.

Періоди надії змінювалися депресією, що лише поглиблювалася через необхідність проживання під одним дахом із матір'ю, яка потребувала медичної допомоги.

"Я багато пив"

Схожу історію розповів газеті і 28-річний Джош. Для нього відсутність сексу стала справжнім "ударом".

"Я багато пив. Виявилося, що я споживав вино пляшками… Я просто не знав, куди спрямувати свою енергію".

ЗМІ повідомляють, що лише у вересні 2020 року уряд Британії дещо полегшив обмеження, дозволивши спілкування і сексуальні контакти для осіб, які перебувають у "сталих стосунках". А неурядова організація Terrence Higgins Trust, яка пропагує здоровий і захищений секс, закликала не знімати маски навіть під час статевого акту, що викликало чимало критики на її адресу.

Втім, правила, запроваджені нещодавно, забороняють навіть це. То ж тисячі британців продовжують "виживати на тлі сексуальної посухи".

Що кажуть психологи

Страждання Джоша та Грейс полягають не лише в тому, щоб задовольнити сексуальний голод. Протягом усієї пандемії вчені попереджають, що відсутність контакту "тіло до тіла" між людьми може спричинити "голод тіла" - неврологічну проблему, яка може впливати на нас як психологічно, так і фізично.

Психологи пояснюють, що дотик людини викликає вивільнення окситоцину, хімічної речовини, яка відіграє певну роль у наших стосунках з іншими людьми. Це також впливає на вивільнення серотоніну - нейромедіатора, що впливає на настрій і нашу систему відповіді на стрес, знижуючи пульс і рівень гормону кортизолу. Тому "живий" людський контакт має важливе значення для нашого психічного здоров'я.

Немає бажання

Хоча для багатьох відсутність сексуальних контактів з коханими стала джерелом стресу та поганого настрою, ті, хто можуть ним займатися без обмежень, втрачають до нього інтерес.

Психолог Пітер Саддінгтон пояснив газеті, що, окрім почуття тривоги, стресу та депресії, COVID-19 "просто вбив лібідо у багатьох людей".

"Це очевидно, що, незалежно від ковіду, депресія впливає на лібідо людей", - зазначає він.

Навіть для тих, хто має партнера вдома, існуючі обмеження ускладнили спілкування. Адже доводиться виживати на одній і часом малій території, переймаючись дітьми і повсякденними турботами.

Психологи відзначають, що занадто тісне і тривале проживання під одним дахом без можливості усамітнення призвело до того, що багато пар втрачають інтерес до сексуальної близькості.

До "бебі-буму" далеко

Така ситуація перекреслила початкові припущенням експертів про те, що пандемія може призвести до "бебі-буму", адже пари, що "застрягли" вдома, матимуть більше сексу.

Натомість зараз науковці очікують величезного зменшення народжуваності в 2021 році через "економічний шок" від пандемії.

"Для багатьох людей коктейль із невпевненості в роботі, майже повне закриття світу знайомств та загальна невизначеність не просто завадили їм займатися сексом, а й працювати над втіленням життєвих планів", - пише Independent.

Коли ж це все закінчиться і чи повернемося ми до старого, сповненого яскравими емоціями і приємним сексом, життя? Схоже, що доведеться ще почекати.

"Незрозуміло, коли можуть бути скасовані заходи, що обмежують нас у зустрічах з новими людьми. Втім, схоже, це станеться щонайменше через кілька місяців, а не тижнів. Борис Джонсон заявив, що розповість про нові плани щодо припинення локдауну ближче до 22 лютого, і що він сподівається, що школи знову відкриються 8 березня. Однак це послаблення обмежень навряд чи означатиме скасування правил соціального дистанціювання", - підсумовує британська газета.

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Автор: УНІАН