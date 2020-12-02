Вони піклуються один про одного, роблять компліменти і приділяють увагу один одному.

Напевно серед знайомих є хоча б одна мила закохана парочка, відносини якої здаються практично ідеальними.

Читайте такожВчені з'ясували, через скільки часу людина стане щасливою в шлюбіВидання cosmo.com.ua дізналося у експертів і реальних дівчат звички найщасливіших пар.

Звичка №1: Вони створюють свої ритуали

"Нещодавно я почала наносити на обличчя мого хлопця крем, коли ми вже лежимо в ліжку перед сном. Спочатку він протестував, але тепер заплющує очі і насолоджується цим міні-масажем. Він теж балує мене щоденним ритуалом-надсилає романтичну "пісню дня". Знаходить на youtubе ролик, відповідний його почуттям і відправляє мені з якимсь забавним підписом - після цього я завжди посміхаюся», – Христина, 31 рік, живе з хлопцем 4 роки.

Звичка № 2: Вони роблять один одному компліменти

«Я на повному серйозі кожен день кажу своєму чоловікові, який він у мене мужній і сексуальний. І кожен раз, коли я вимовляю ці слова, він дивиться на мене так ніжно і закохано, що мені хочеться буквально завалювати його компліментами!",- психолог і блогер Мелісса Чапмен.

Звичка № 3: Вони обіймаються

"Я вважаю, що кожна пара повинна проводити 5 хвилин вранці і стільки ж ввечері, тісно притулившись один до одного. Природно, ви обіймаєтеся під час сексу, але я б радив практикувати це цілеспрямовано, виділяючи на цей час і намагаючись не пропускати «сеанс» обіймів», - філософ, сексолог Чарлі Феррер.

Звичка № 4: Вони цілуються на прощання

"Щоранку я йду на роботу раніше, ніж мій хлопець, і щодня ми повторюємо один і той же ритуал: я кричу йому «пока», виходячи за двері, а він вибігає за мною і цілує на прощання. Ми ніколи не підемо з дому без поцілунку», - Ерін, 27 років, у відносинах з хлопцем 2,5 роки.

Звичка № 5: Вони піклуються один про одного

"Коли ми з хлопцем чистимо зуби перед сном, то той, хто робить це першим, завжди наносить пасту на щітку другого. Він заходить у ванну і бачить, що про нього вже подбали. Можливо, комусь це здасться смішним, але таким чином ми щодня зізнаємося один одному в любові, не кажучи ні слова», - Стефані, 22 роки, живе з хлопцем рік.

Звичка № 6: Вони дякують

«Ми обидва-кар'єристи, постійно зайняті на роботі. Тим не менш, я знаходжу час, щоб зібрати своєму чоловікові обід, а він щиро дякує мені за нього, або смс-кою вдень, або ввечері, по поверненню додому. Ми ніколи не обговорювали це спеціально, але прекрасно розуміємо, що вдячність відіграє величезну роль в благополуччі наших відносин – ми говоримо один одному «спасибі» по сто разів на день і саме тому ми досі щасливі разом», - Карен, 40 років, у шлюбі 12 років.

Звичка № 7: Вони балують один одного

"Серйозно, наші відносини ґрунтуються на тому, що мій чоловік називає «взаємним балуванням». У той час, як хтось ображається і виховує один одного ультиматумами, наприклад - «ти вчора не виніс сміття, значить, сьогодні я не зроблю тобі сніданок», ми змагаємося інакше. Якщо Кевін, наприклад, вимив посуд, то я зроблю для нього ще більше – випрасую сорочки і розкладу випрану білизну. Кожен з нас намагається бути кращою версією самого себе і цей підхід дійсно працює – зараз ми закохані один в одного навіть більше, ніж в день весілля, а це було 22 роки тому», - Мері, 49 років.

Звичка № 8: Вони правильно починають день

"Мій чоловік приносить мені каву в ліжко вранці, а я прогулююся з ним до метро, коли він їде в офіс, тому що я працюю вдома і це єдиний спосіб почати день разом", - Челсі, 26 років, живе з хлопцем 1,5 року.

Звичка № 9: Вони надсилають ніжності по смс

"Мій хлопець-профі в написанні милих любовних смс, він шле їх мені щодня. Всі ми знаємо, як дрібниці можуть вплинути на клімат всередині відносин, але чомусь досі думаємо, що можна раз зробити який-небудь красивий, грандіозний вчинок, а потім рік сидіти, склавши руки. Замість цього я раджу закоханим парам радувати один одного чимось маленьким, але робити це регулярно. Будь-то чашка какао, диск улюбленої групи, записка на холодильнику або поцілунок крадькома», - Лорі Шейд, психолог і сімейний терапевт.

Звичка № 10: Вони щасливі бачити один одного

"Нехай твоє обличчя починає світитися від щастя кожен раз, коли твій партнер входить в кімнату! Цей прийом буде робити вас обох щасливішими незалежно від того, скільки років вашим відносинам. Будь по-справжньому щаслива бачити його, коли прокидаєшся з ним в одному ліжку або коли він переступає поріг ввечері. Занадто багато людей допускає одну і ту ж помилку - зриває своє роздратування через втому або погане самопочуття на партнері, як тільки побачать його вдома. Не можна ставитися до коханої людини, як до сміттєвого відра для своїх емоцій. Просто спробуй наслідувати мою пораду - вона "заразить" твого хлопця і чарівним чином змінить ваші відносини", - психолог, експерт з відносин Тоня Лестер.

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Автор: УНІАН