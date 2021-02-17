На будь-якій стадії стосунків романтичні ритуали будуть корисні. Психотерапевти підтверджують: вони дійсно працюють.

Влаштувати на вихідних пікнік в таємному місці улюбленого парку, як тільки стане тепло; з'їздити за обновками в торговий центр, разом покататися на велосипедах або приготувати вишукану страву... У кожної пари є свої маленькі задоволення, які приємно робити удвох, планувати і чекати з нетерпінням, вважаючи дні. Ми можемо не надавати їм значення, але саме вони зрештою стоять на сторожі почуттів.

"Міцна любов підживлюється дрібними повсякденними знаками уваги, які не мають нічого спільного з «треба», – підкреслює психоаналітик Мартіна Тейяк, пише Elle. - Вони продиктовані бажанням продовжувати цю пригоду, яка постійно вимагає від нас чуйності і натхнення».

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Різниця між нудним побутом і сімейним ритуалом, за її словами, в тому, що побутом ми займаємося вимушено і автоматично, а традиції дотримуємося добровільно і усвідомлено. Життя, в якому занадто багато рутини, стає прісною. Ритуали виступають в ролі "емоційного барометра", допомагаючи підтримувати почуття прихильності.

"Нехай ритуал буде приємним для обох партнерів – - підкреслює психолог Олена Перова. - Є пари, в яких одна сторона нав'язує свої пристрасті, а друга не може відмовитися від того, що робиться в ім'я благої мети пожвавлення відносин». Головне, у вас є простір для фантазії.

Ви можете урізноманітнити спільне життя, перетворивши її в захоплюючу гру зі своїми правилами, секретами і нагородами. Ось кілька ідей, які пропонують психотерапевти:

Проводьте вечори разом

Сімейні терапевти впевнені: чим більше місця у стосунках займають повсякденні турботи, тим менше його залишається для близькості.

"Звичайно, ввечері ми найбільше хочемо звільнити голову і ні про що не думати, – зазначає психоаналітик Анн-Марі Бенуа. - Але звичка до такого "розвантаження" заважає двом бути в контакті".

Чому б вам незалежно один від одного не скласти списки того, що Ви б хотіли робити ввечері удвох? Запишіть кожну ідею на окремому листочку і виймайте їх навмання

Візьміть за правило виділяти час, який ви цілком зможете присвятити один одному. Грайте в ігри, діліться враженнями від прочитаних книг, пліткуйте - нехай тільки це буде заняття для двох, без сторонніх. Мета в тому, щоб створити інтимний простір, який буде цілком у вашому розпорядженні.

Чому б вам незалежно один від одного не скласти списки того, що Ви б хотіли робити ввечері удвох? Запишіть кожну ідею на окремому листочку і виймайте їх навмання. А ще ви можете по черзі влаштовувати один одному сюрпризи, розробляючи програму вечора.

Пишіть листи або записки

Симпатична листівка, відправлена поштою (по-старому, в паперовому конверті з маркою) або потайки опущена в кишеню пальто; записка з клейким краєм, приліплена на робочий документ; даний довгий лист... згодиться будь-яка форма, в якій ви можете висловити свої бажання, подякувати, поділитися відкриттям. Головне, щоб ці слова йшли від серця.

Ці маленькі послання говорять про те, що бажання і почуття любові ще живі і здатні проявитися. Вони допомагають нам знайти або відновити зв'язок з почуттям закоханості — завжди хвилюючим і по-юнацькому свіжим.

«У нашій культурі ефемерності написані від руки слова любові прекрасно підходять для інтимного, проникливого спілкування, — роз'яснює Анн-Марі Бенуа. - Це добре і для самооцінки: як того, хто пише любовну записку, так і того, хто її отримує».

Робіть щось разом

Як щодо гри на барабані і вивчення нової мови? А може, вам до душі спільні заняття йогою? Вивчення нового вдихає життя у відносини.

"Подивіться, які тісні зв'язки об'єднують членів одного клубу", - коментує Анн-Марі Бенуа. - У "посвячених" виникає відчуття, що вони на одній хвилі, що вони належать до клану експертів".

Експерти рекомендують віддавати перевагу таким заняттям, які дозволяють поліпшити свої знання або придбати нові: саме така діяльність зміцнює зв'язки, одночасно допомагаючи почерпнути нову енергію в спілкуванні з оточуючими.

Дбайте один про одного кожен день

Повсякденність - єдина реальність, яку ми можемо перекроювати на свій смак. Ми можемо їй нехтувати, зарозуміло зневажати її або ж працювати над нею. Найнеприємніше в цій повсякденності - не конфлікти, а зневага: в більшості випадків відносини гинуть не від однієї страшної сварки, а від дрібних проявів неуваги. Подарунків у свята недостатньо, потрібні щоденні маленькі подвиги.

Вітатися один з одним при пробудженні, цілуватися при розставанні і зустрічі, надавати дрібні послуги, говорити компліменти, робити подарунки і влаштовувати сюрпризи, разом відзначати успіхи, прощати один одному поганий настрій, недобросовісність, запізнення і забудькуватість…

Ніщо так не вбиває любов, як впевненість, що знаєш партнера напам'ять. Ілюзія знання вбиває елемент несподіванки, а з ним і пристрасть

"Ці повторювані знаки уваги і інтересу для відносин благодійніші, ніж великі обіцянки... за умови, що вони не робляться на автоматі, — зазначає Мартіна Тейяк. — Ми не просто демонструємо задоволення від того, що ділимо своє життя з партнером, а й плекаємо наше спільне творіння - нашу любов».

Пізнавайте один одного

Раз або два на місяць вибирайте час, щоб поговорити. Просто і відверто, як на самому початку, коли ви були один для одного невідомими материками, відкритими, але ще не вивченими.

"Ніщо так не вбиває любов, як впевненість, що знаєш партнера напам'ять, — попереджає Мартіна Тейяк. - Це небезпечне переконання зводить партнера до набору знайомих ролей, які постійно перетасовуються: коханець, співмешканець, помічник по господарству, батько... Ілюзія знання вбиває елемент несподіванки, а з ним і пристрасть. Багато заводять відносини на стороні, щоб знову побачити себе спокусливими в очах іншої людини".

Обговорюйте удвох, що Вас забавляє, захоплює, хвилює, обурює. Слухайте один одного, але Коментарі залиште при собі. Коли партнер говорить, слухайте його по-справжньому, дивіться на нього по-справжньому. Нехай його погляд, жести, голос, слова чіпають вас.

Пишіть спільну історію

У щасливих стосунках партнери пам'ятають минуле, дорожать моментами ніжності, намагаються нагадувати один одному про те, як їм було добре. Віддаватися спогадам зовсім не означає знецінювати сьогодення. Час від часу потрібно нагадувати собі про те, як розвивалася ваша історія.

"Спробуйте переглядати фільми, які колись дивилися разом — - радить Олена Перова. - Буде що обговорити, згадати, це романтично і пробуджує почуття». Розбирайте разом фотографії після відпустки, зробіть удвох альбом або колаж. Подумайте, як буде приємно, підбиваючи підсумки року, переглядати ці зворушливі свідчення і оживляти в пам'яті недавнє задоволення».

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Автор: УНІАН