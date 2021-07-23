Перша пара одружиться уже сьогодні, 23 липня.

Весілля у справжньому палаці у стилі класицизму. Від сьогодні у Львові можна побратися в палаці Потоцьких.

Як йдеться у сюжеті ТСН, після 20-річної перерви там знову реєструватимуть шлюби. Щоправда, лише швидкі - так званий "шлюб за добу".

Як пише ZAXID.NET, в управлінні юстиції розповіли, що цю послугу відновлять у палаці Потоцьких уже сьогодні, 23 липня.

"Це буде перша пара, яка отримає шлюб. Відповідно буде офіційне відкриття нової локації для швидкого укладання шлюбу", – пояснив прес-секретар Західного міжрегіонального управління юстиції Володимир Семенюк.

Нагадаємо, з середини 70-х років ХХ століття палац Потоцьких використовували, як палац урочистих подій. А у 2002 році там відкрили музей. Тепер же поруч із музейними експонатами створюватимуть нові сім’ї. Сьогодні у палаці Потоцьких одружать першу пару наречених.

"Шлюб за добу" у Львові можна також укласти у ще чотирьох локаціях: аеропорті ім. Данила Галицького, стадіоні "Арена-Львів", Шевченківському гаї та КП"Подія 24/7". Документи для отримання такої послуги вимагають такі ж, як для звичайного одруження, але сама процедура значно спрощена.

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Автор: Вікторія Гордієнко