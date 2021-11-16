Наголошується, що жінки рідше в порівнянні з чоловіками досягають оргазму під час сексу.

Більшість українок хоча б раз у житті імітували оргазм - зізналися в цьому 64% респонденток.

Про це йдеться в результатах опитування, проведеного дослідницькою компанією Gradus Research, пише Радіо НВ.

Згідно з опитуванням, серед українських чоловіків цей відсоток становить 23%.

Крім того, жінки рідше в порівнянні з чоловіками досягають оргазму під час сексу, наголошується у висновках дослідження. Лише 35% респонденток вказали на оргазм під час кожного статевого акту проти 78% серед чоловіків.

Разом з тим, 64% учасників опитування вказали на задоволеність своїм сексуальним життям. Найбільше сексуально незадоволених людей (44%) — серед вікової групи 18−24.

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При оцінці себе та свого партнера у ролі сексуального партнера респонденти переважно використовували високі оцінки. Серед опитаних жінок виявилася схильність гірше оцінювати себе як сексуальну партнерку. А учасники опитування, що сексуально незадоволені, дають нижчі оцінки як собі, так і своєму партнеру.

Збір інформації здійснювався шляхом самозаповнення анкет у мобільному додатку. Цільова група дослідження — чоловіки та жінки віком від 18 до 60 років, які проживають у містах із населенням 50 тисяч осіб та більше. Кількість результативних інтерв'ю - 1099. Період опитування - 29 жовтня 2021 року, 19:00 - 21:30.

Висновки дослідження ґрунтуються на суб'єктивних відповідях респондентів і можуть дещо не збігатися із реальною картиною.

Нагадаємо, як писав УНІАН, психолог-сексолог Лілія Вдовенко розповіла, що інтим без оргазму може загрожувати дуже поганими наслідками для нашого здоров'я. І це не фейкові страшилки, а науково доведені факти.

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Автор: Віолетта Орлова