У дітей, які інфікувалися коронавірусом, ризик розвитку діабету протягом найближчого місяця після інфікування збільшується більш ніж в 2,5 рази.

Інфікування коронавірусом істотно підвищує ризик розвитку у пацієнта цукрового діабету, причому протягом пари тижнів після появи перших симптомів COVID-19. Особливо високий цей ризик у дітей до 18 років.

Такий висновок міститься відразу в декількох дослідженнях на цю тему, проведених вченими з США і низки інших країн, повідомляє Бі-бі-сі.

Автори одного з них підрахували, що тільки за перші місяці епідемії із загального числа госпіталізованих з підозрою на коронавірус хворих в Китаї, Італії та США майже кожному сьомому пацієнту в ході лікування коронавірусу був вперше діагностований ще й цукровий діабет.

У дітей, які інфікувалися коронавірусом, за останніми даними американських Центрів контролю і профілактики захворювань (CDC), ризик розвитку діабету протягом найближчого місяця після зараження збільшується більш ніж в 2,5 рази.

Підвищений рівень цукру в крові є одним з поширених симптомів посткоронавірусного синдрому (ПКС), більш відомого як "довгий ковід" - коли симптоми, що з'явилися в результаті інфікування COVID-19, розтягуються на кілька місяців вже після перенесеної інфекції.

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Більшість експертів поки утримуються від відповіді на питання, наскільки великі шанси таких пацієнтів на повне одужання, проте практикуючі лікарі кажуть, що їм такі випадки відомі.

Численні наукові роботи з усього світу вже давно і дуже переконливо показують зв'язок між коронавірусом і цукровим діабетом - як 1-го, так і 2-го типу. Причому зв'язок цей двосторонній.

Те, що наявність у пацієнта діабету (як і інших порушень обміну речовин, включаючи зайву вагу) в разі інфікування COVID-19 відразу відносить його в групу ризику і сильно погіршує медичний прогноз, стало очевидно ще в перші місяці пандемії.

Тепер все більш чітко простежується і зворотний зв'язок: коронавірус може спровокувати у пацієнта розвиток цукрового діабету в ході зараження.

Ризик захворіти на цукровий діабет істотно вище у тих, хто переносить інфекцію у важкій формі, що вимагає госпіталізації. Втім, зафіксовані і випадки розвитку цукрового діабету після легкого протікання коронавірусу, і навіть у тих, хто переніс зараження COVID-19 безсимптомно.

В цілому це досить стандартна реакція організму на триваюче запалення - в тому числі і у найздоровіших (в іншому) людей. Однак у випадку з коронавірусом повернути цукор в норму медикам вдавалося далеко не у всіх хворих.

Особливо стурбовані цим фактом педіатри. За даними американських Центрів контролю і профілактики захворювань (CDC), зараження коронавірусом неповнолітньої дитини значно підвищує ризик розвитку у неї діабету вже в найближчий місяць (за деякими оцінками - в 2,6 рази).

Що таке цукровий діабет

Цукровий діабет - загальна назва декількох хвороб неінфекційного походження (тобто заразитися ними від хворої людини не можна). Об'єднує їх загальний основний симптом: через проблеми з засвоюваністю глюкози в крові сильно підвищується рівень цукру.

Накопичуючи глюкозу, кров густіє, через що рано чи пізно починають пошкоджуватися судини, особливо найтонші капіляри (наприклад, в очах, що може привести до сліпоти).

Однак, незважаючи на схожість симптомів, хвороби мають абсолютно різне походження - і, відповідно, вимагають різного підходу до лікування.

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