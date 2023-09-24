Найбільше такий вид хвороби "б'є" по легенях.

Третина людей, у яких спостерігався "затяжний коронавірус", мають порушення у функціонуванні внутрішніх органів навіть через багато місяців після одужання.

Це показало дослідження, яке проводилося для пошуку методів лікування тих, хто місяцями не може прийти до тями після COVID-19, пише Бі-бі-сі. Зокрема, вчені вперше вивчили МРТ-знімки пацієнтів з коронавірусом, які довгий час після зараження не могли позбутися нездужання. Аналіз показав, що у людей з "затяжним ковідом" втричі частіше були уражені легені, мозок і нирки в порівнянні з контрольною групою, яка не хворіла на COVID-19.

Зокрема, у дослідженні взяли участь 259 ковідних пацієнтів, які були госпіталізовані з тяжким перебігом хвороби. МРТ органів їм зробили через п'ять місяців після виписки і ці знімки вчені порівняли з МРТ контрольної групи з 52 осіб.

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Пошкодження легенів спостерігалися майже в 14 разів частіше серед пацієнтів з тривалим перебігом коронавируса, тоді як аномалії, пов'язані з нирками і мозком, були у них в три і два рази вище відповідно, ніж у членів контрольної групи.

Ступінь ураження органів у багатьох залежала від тяжкості інфекції, віку та інших захворювань.

Провідний автор дослідження Бетті Раман, фахівець з серцево-судинних захворювань Оксфордського університету розповіла, що люди з множинними аномаліями органів вчетверо частіше говорили про психічні та фізичні порушення, через які вони не могли займатися повсякденними справами.

Професор респіраторної медицини з Лестерського університету Крістофер Брайтлінг зазначив що, результати дослідження надають "докази змін у багатьох органах" після того, як люди потрапляють до лікарні з коронавірусом.

Наслідки коронавірусу

В ході пандемії коронавірусу вчені з різних країн почали досліджувати його вплив на організм. Фахівці дійшли висновку, що ця хвороба серйозно "б'є" по психічному і фізичному здоров'ю, і перехворілі люди місяцями не можуть повернутися до нормального життя через наявність симптомів хвороби, таких як задишка, втома і затуманення свідомості. При цьому, вчені досі не встановили весь спектр залишкових симптомів COVID-19.

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