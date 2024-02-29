Операцію провели 66-річному жителю Львівщини.

Лікарі Львівського онкологічного регіонального лікувально-діагностичного центру вперше видалили уражену пухлиною легеню пацієнту, не розкриваючи грудну клітку.

Як повідомляється на сторінці медзакладу у Facebook, праву легеню із злоякісним новоутворенням 66-річному жителю Львівщини пану Михайлу торакальні хірурги видалили, зробивши всього один невеличкий розріз розміром 6 см (відеоторакоскопічно).

Зазначається, що понад рік тому чоловіка почали турбувати болі у грудній клітці та задишка. Він звернувся до сімейного лікаря, а той скерував до кардіологів. Понад 8 місяців, за словами Михайла, йому лікували серце. І лише коли чоловіку почало ставати гірше, його скерували до Львівського центру легеневого здоров’я. Там йому зробили необхідні аналізи і запідозрили онкологічне захворювання, тож направили до Львівського онкоцентру.

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Підозри підтвердились – у чоловіка виявили рак правої легені у II стадії. Команда онкоцентру розробила для пацієнта індивідуальний план лікування.

"Пацієнт отримав неоад’ювантну (передопераційну) хіміотерапію, після якої пухлина у легенях зменшилась на 30 відсотків. Далі йому було необхідно провести оперативне втручання, щоб забрати пухлину. Оскільки новоутворення пацієнта було поширене на головний бронх, видаляти потрібно було усю праву легеню", - розповів завідувач торакального відділення Ігор Гіпп.

Медики пояснюють, що видалення легені – це дуже травматична операція для пацієнта. Після таких хірургічних втручань хворі довго відчувають больовий синдром, тож аби зменшити операційну травму команда ухвалила рішення видаляти легеню відеоторакоскопічно. У торакальному відділенні є досвід видалення частин легень через порти. А от цілу легеню хірурги за допомогою відеокамер видаляли вперше.

"Ми зробили невеличкий розріз, розміром 6 см, вставили туди спеціальний гнучкий порт і через нього ввели відеокамеру та робочі інструменти, якими ми забирали пухлину та працювали з судинами. Оскільки легеня має пухлину, її дуже важливо не пошкодити під час операції і забрати з організму цілою, для цього ми помістили її у спеціальний мішечок і тоді витягнули її через порт", - розповів Гіпп.

У медзакладі наголошують, що такі операції є дуже складними, адже лікарі працюють на важливих органах та судинах, і кожен їх рух може стати вирішальним. Однак для пацієнта вони мають неймовірні переваги.

"Коли в людини така мала операційна травма, вона швидше встає на ноги і відповідно набагато краще почуває себе. Відповідно скорочується навантаження на організм, бо пацієнту вже не потрібна така велика кількість знеболювальних препаратів, як при відкритих операціях", - розповів лікар-хірург Ігор Богуцький.

Львів’янину видалили зі стегна величезну пухлину

У Львові 49-річному Євгенію Плеханову медики видалили пухлину завбільшки як м’яч регбі та врятували ногу від ампутації. З доброякісним новоутворенням пацієнт прожив майже 30 років.

Наступного дня після операції Євгеній почав ходити. Він нарешті позбувся як дискомфорту, так і болю.

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