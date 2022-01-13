Президент США оголосив про розгортання додаткових військових підрозділів у шести найбільш постраждалих штатах.

Президент США Джо Байден сьогодні анонсував нові зусилля своєї адміністрації по боротьбі зі зростанням захворюваності на COVID-19 на тлі поширення варіанту "Омікрон", через який в країні фіксується рекордна кількість випадків зараження і госпіталізації.

Як передає "Голос Америки", зокрема, президент повідомив, що доручив уряду закупити ще 500 млн наборів для взяття аналізу на виявлення коронавірусу на додаток до 500 млн тестів, які Білий дім обіцяв забезпечити американцям у січні.

Байден також сказав, що наступного тижня буде анонсована програма з безкоштовного забезпечення населення високоякісними захисними масками.

Крім того, президент оголосив про розгортання додаткових військових підрозділів у шести найбільш постраждалих штатах.

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Байдена критикували за те, що адміністрація не приділяла достатньо уваги тестуванню в рамках своєї стратегії боротьби з пандемією. В останні тижні по всій країні спостерігається дефіцит тестів, що перешкоджає зусиллям по боротьбі з вірусом. Також з'явилася проблема нестачі персоналу в лабораторіях, де роблять ПЛР-тести.

"Омікрон" у США: яка ситуація

Хоча офіційна статистика зараження "Омікроном" в Сполучених Штатах продовжує зростати, є ознаки того, що в деяких районах, де новий штам з'явився раніше, в тому числі на північному сході країни, темпи захворюваності почали сповільнюватися.

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