У МОЗ також нагадали про 5 питань та відповідей про "Омікрон", які варто знати.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, якими на сьогодні є тенденції поширення штаму коронавірусу "Омікрону" в Україні.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі МОЗ.

"Темпи захворюваності поступово зростають. За останній тиждень збільшилася кількість виявлених випадків захворюваності на COVID-19 та розпочинають зростати госпіталізації. Івано-Франківська область вже знову найближче до введення червоного рівня епідемічної небезпеки. Окрім неї в помаранчевому рівні вже Львівська, Рівненська, Чернівецька та Сумська області", - зауважив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Рівненська, Сумська та Чернівецька області, за його словами, потрапили до помаранчевого рівня епідемічної небезпеки через великий відсоток виявлених інфікованих серед усіх протестованих на COVID-19.

В Івано-Франківській області, як пояснив міністр, до показника тестування додались і перевищення індикаторного показника по рівню госпіталізації та динаміці госпіталізацій. Ці показники свідчать про зростання темпів госпіталізації в області пацієнтів, яким встановлено діагноз коронавірусна хвороба.

Ляшко наголосив, що з огляду на викладене, медична система знову переорієнтовується на посилення готовності до можливого навантаження.

Станом на зараз в лікарнях по країні виділено понад 64 тисячі ліжок для госпіталізації хворих COVID-19, з них — понад 96,7% забезпечені киснем. Після введення червоного рівня епідемічної небезпеки в державних та комунальних закладах охорони здоров’я будуть призупинені планові заходи з госпіталізації для переорієнтації вивільнених ліжок на госпіталізацію хворих з коронавірусною хворобою.

Зазначається, що наразі в Україні підтверджено наявність варіанту "Омікрон" вірусу SARS-CoV-2 у 8 регіонах (Дніпропетровська, Житомирська, Київська, Одеська, Полтавська, Тернопільська, Львівська, м. Київ).

Читайте такожКоронавірус набирає обертів: за добу інфікувалися майже 13 тисяч українцівУ МОЗ також нагадали про 5 питань та відповідей про "Омікрон", які варто знати.

Чим відрізняється "Омікрон" від попередніх штамів?

- значно коротший інкубаційний період, за попередніми даними, він становить від 2 до 5 днів;

- передається в 7 разів швидше, в порівнянні з штамом "Дельта", що циркулював раніше;

- людина, яка захворіла на штам "Омікрон", може бути заразною (тобто інфікувати інших) вже у першу добу після інфікування;

- значно частіше виникає біль у горлі (у 53% випадків проти 34% для "Дельти"), але автори проведених досліджень зазначають, що біль у горлі не можна вважати специфічним саме для симптому "Омікрона".

Як передається штам "Омікрон"? Він особливий?

- Механізми передачі такі ж, як у попередніх штамів. Це повітряно-крапельний шлях передачі, тобто через дрібні крапельки рідини, що виділяються з носа та рота хворого, які потім потрапляють на слизові людей, які знаходять поруч.

Тому, надзвичайно важливо дотримуватись маскового режиму та правильно носити маску, закриваючи носа та рота.

Щеплені та ті, хто перехворів, захищені від штаму "Омікрон"?

- Щеплені та ті, хто перехворів на COVID-19, також можуть інфікуватися, але в цьому випадку захворювання найчастіше протікає як сезонна ГРВІ.

Читайте також "Не зникне ще кілька років": глава Pfizer дав прогноз щодо пандемії коронавірусу Що сприяє поширенню штаму "Омікрон"?

- Штам поширюється особливо інтенсивно серед людей, які не мають імунного захисту

Хто найчастіше виявляється у групі ризику?

- У групі ризику літні люди з хронічними патологіями, які не мають імунного захисту.

В порівнянні з попередніми штамами, "Омікроном" стали частіше хворіти діти (за статистичними даними країн, де вже превалює циркуляція цього штаму).

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у МОЗ назвали основні симптоми нового штаму коронавірусу та розповіли, як розпізнати "Омікрон".

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