У Дніпровській психлікарні утримували шістьох іноземців

В ході реорганізації закладу виявлено незаконне утримання пацієнтів та умови перебування, що мають ознаки приниження гідності та тортур.

У Дніпровській психіатричній лікарні з суворим наглядом незаконно утримували пацієнтів, зокрема шістьох іноземців.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я України.

«У ДУ «Українська психіатрична лікарня з суворим наглядом МОЗ України» утримували шістьох іноземців, і лише в одному випадку повідомили про це консула відповідної країни, як того вимагає законодавство», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що у лікарні досі перебувають чотири пацієнти, щодо яких суд прийняв рішення про переведення ще у червні, липні та серпні. У МОЗ запевнили, що роблять необхідні кроки задля виправлення цієї ситуації.

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«Умови, в яких перебувають пацієнти Дніпровської психіатричної лікарні з суворим наглядом, принижують гідність і суперечать міжнародним нормативно-правовим актам про права людини. До вбиральні пацієнти ходять строго за графіком, у двері туалетів вмонтоване вікно, а на ніч у палатах залишають увімкненим яскраве світло», - повідомили у міністерстві.

У МОЗ нагадали, що у Дніпровській психлікарні з суворим наглядом триває реорганізація, що розпочалася 17 вересня. У відповідності до оновлених вимог Закону України «Про психіатричну допомогу», пацієнтів з цієї лікарні переведуть у психіатричні лікарні, що розташовані ближче до місця їхнього проживання. Станом на ранок 20 вересня заяви про переведення написали 267 пацієнтів з 655. Переведення розпочнеться найближчим часом.

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