Побив і зв'язав ланцюгом: під Маріуполем депутат завів собі раба - ЗМІ (відео)
У селі Покровське поблизу Маріуполя депутат сільради побив і пов'язав ланцюгом свого найманого працівника.
За словами місцевих, депутат знущався над 32-річним чоловіком, передає канал "TV7 Маріуполь".
По допомогу до місцевого відділку поліції звернулася дівчина, яка почула крики про допомогу з гаража.
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За даними ЗМІ, потерпілий Ілля був працівником СТО, власником якої є депутат Іван Комаров. За його словами, гнів господаря був викликаний відмовою фарбувати чергову машину.
"По ногах дуже боляче надавали... Він мене затягнув, зв'язав мені руки за спиною, зробив мені кляп... Я коли прокинувся, він мені прив'язував ноги, щоб я не міг рухатися", – говорить Ілля.
Зараз правоохоронці встановлюють обставини події.
За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини). Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.
Раніше в Балтському районі Одеської області поліцейські викрили родину, яка утримувала в трудовому рабстві трьох осіб протягом 14 років.