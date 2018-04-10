Побив і зв'язав ланцюгом: під Маріуполем депутат завів собі раба - ЗМІ (відео)

Факти завдання тілесних ушкоджень зафіксовані в лікарні. Якщо провину депутата буде доведено, за незаконне утримання людини йому загрожує до трьох років в'язниці.

У селі Покровське поблизу Маріуполя депутат сільради побив і пов'язав ланцюгом свого найманого працівника.

За словами місцевих, депутат знущався над 32-річним чоловіком, передає канал "TV7 Маріуполь".

По допомогу до місцевого відділку поліції звернулася дівчина, яка почула крики про допомогу з гаража.

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За даними ЗМІ, потерпілий Ілля був працівником СТО, власником якої є депутат Іван Комаров. За його словами, гнів господаря був викликаний відмовою фарбувати чергову машину.

"По ногах дуже боляче надавали... Він мене затягнув, зв'язав мені руки за спиною, зробив мені кляп... Я коли прокинувся, він мені прив'язував ноги, щоб я не міг рухатися", – говорить Ілля.

Зараз правоохоронці встановлюють обставини події.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини). Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.

Раніше в Балтському районі Одеської області поліцейські викрили родину, яка утримувала в трудовому рабстві трьох осіб протягом 14 років.