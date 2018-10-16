Сибірка на Одещині: на карантин закрили ще одне село (відео)
08:45, 16 жовтня 2018Новини регіонів
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Місцевий житель зафіксував ознаки сибірки у своєї корови.
Спалах сибірки. На Одещині закрили на карантин ще одне село
Село Миколаївка-Новоросійська на Одещині закрили на карантин через факт зараження сибіркою.
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Хвору корову виявили в тому ж Саратському районі, де раніше вже зафіксували спалах інфекції. Про це йдеться у сюжеті ТСН.Ранок.
Місцевий житель помітив ознаки недуги в тварини та негайно звернувся до фахівців. Експерти прибули на місце і підтвердили факт зараження сибіркою.
Зараження хворобою жителів села не виявлено. Населений пункт закрили на карантин до 28 жовтня.
Тим часом п'ятьох хворих селян з Міняйлівки, де напередодні виявили сибірку, виписали з лікарні, а за два дні мають зняти карантин в селі. У районі масово провели повторну вакцинацію усієї худоби.
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