На Запоріжжі чоловік під час шизофренічного нападу зарізав 9-річного сина

Чоловік завдав кілька ножових поранень своєму синові, який у цей час спав. Дитина померла в лікарні.

У Мелітополі Запорізької області затримано чоловіка, який під час шизофренічного нападу завдав смертельних ножових поранень своєму 9-річному синові і намагався накласти на себе руки.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Нацполіціі в Запорізькій області, інцидент стався сьогодні вночі.

За даними правоохоронців, до Мелітопольського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що до місцевої лікарні з ножовими пораненнями грудної клітини доставлено хлопчика 2009 року народження.

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Слідчо-оперативною групою попередньо встановлено, що 16 жовтня близько 01:30 в одному з приватних будинків у Мелітополі у чоловіка 1984 року народження стався шизофренічний напад. Він завдав кількох ножових поранень тулуба своєму синові, який у цей час спав. Після чого завдав собі ножових поранень тулуба.

Постраждалих доставили до лікарні. Від отриманих тілесних ушкоджень дитина померла.

Зловмиснику надано медичну допомогу, зараз він перебуває в реанімаційному відділенні лікарні під охороною. Його затримано в порядку статті 208 КПК.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками п.2 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.