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На Івано-Франківщині затримали жінку, яка зарізала свою новонароджену дитину

14:55, 15 жовтня 2018
Інциденти
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Жінка сама зателефонувала до поліції і розповіла про свій вчинок \ Фото www.depo.ua

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Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції в Івано-Франківській області, сьогодні, 15 жовтня, зранку до Богородчанського відділення поліції зателефонувала жителька одного із сіл району та заявила, що вона вбила свою новонароджену дитину.

На місці події правоохоронцями було встановлено, що на території свого домоволодіння жінка народила хлопчика. Потім ножем вона завдала немовляті декілька ударів в область шиї, від чого дитина померла.

Правоохоронці затримали жінку й вирішують питання про оголошення їй підозри та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Поліцією розпочато кримінальне провадження відповідно до ст. 117 Кримінального кодексу ("умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини").

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Теги: #вбивство#матір#немовля