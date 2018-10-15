На Івано-Франківщині затримали жінку, яка зарізала свою новонароджену дитину

На території свого домоволодіння жінка народила хлопчика, після чого ножем завдала немовляті декілька ударів в район шиї, від чого дитина померла.

На Івано-Франківщині поліція затримала матір за підозрою в умисному вбивстві своєї новонародженої дитини.

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Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції в Івано-Франківській області, сьогодні, 15 жовтня, зранку до Богородчанського відділення поліції зателефонувала жителька одного із сіл району та заявила, що вона вбила свою новонароджену дитину.

На місці події правоохоронцями було встановлено, що на території свого домоволодіння жінка народила хлопчика. Потім ножем вона завдала немовляті декілька ударів в область шиї, від чого дитина померла.

Правоохоронці затримали жінку й вирішують питання про оголошення їй підозри та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Поліцією розпочато кримінальне провадження відповідно до ст. 117 Кримінального кодексу ("умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини").