За словами Ляшка, часом наші медики працюють у надзвичайних умовах.

Під час війни з РФ українські медики стикнулися з великою кількістю поранених та травмованих, серед яких є діти. Однак наші лікарі вражають своїм професіоналізмом.

Про це сказав очільник Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко розказав в інтерв'ю з Аллою Мазур.

Ляшко наголосив, що вражений героїзмом і професійністю українських лікарів.

"Чи є все ідеально? Ні. Чи всі можуть впоратися з тим пораненням, яке отримала людина? Ні. Бо реально бувають випадки, на які не можна дивитися навіть на фотографіях. А лікарі оперують", – зазначив міністр.

Часом наші медики працюють у надзвичайних умовах. Ляшко пригадав випадок, коли до лікарні, де розгорнуто 12 операційних столів, за годину привезли 56 поранених.

"Де можна, там і розгорнули (операційні – ред.). Одного прооперували, помилися, прибрали стіл, оперують іншого. Підготовки до операції немає ніякої. Тактику оперативного втручання вирішують на операційному столі", – розказав Ляшко.

Він додав, що українські лікарі рятують життя цілодобово. Після хвилі пацієнтів, яким треба терміново надати допомогу, вони засинають на робочому місті.

Нагадаємо, як розказав Ляшко, частина куль та інородних тіл, які вилучені з поранених стануть доказом в судах щодо злочинів російських окупантів в Україні. Зокрема, про використання в Україні заборонених касетних бомб.

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