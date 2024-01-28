Сирі помідори допоможуть контролювати рівень цукру в крові завдяки низькому глікемічному індексу та високому вмісту клітковини.

Помідори, як правило, корисні для здоров'я, але вони також допомагають контролювати рівень цукру у крові.

Користь помідорів при діабеті

1. Низький глікемічний індекс

Відео дня

Сирі помідори допоможуть контролювати рівень цукру в крові завдяки низькому глікемічному індексу та високому вмісту клітковини. Клітковина допомагає уповільнити всмоктування цукрів і покращує чутливість до інсуліну. Помідори містять такі сполуки, як лікопін, які можуть сприятливо впливати на резистентність до інсуліну, пише Healthshots.

2. Знижує окислювальний стрес

Помідори (свіжі або варені) сприятливі при діабетичних станах, оскільки зменшують окислювальний стрес, викликаний діабетом, запалення, прискорення атеросклерозу та пошкодження тканин.

3. Низький рівень вуглеводів та енергії

Помідори мають низьку кількість вуглеводів і енергії і багаті антиоксидантами (лікопін, аскорбінова кислота, β-каротин), флавоноїдами. Ця неповторна композиція корисна при діабеті.

4. Містить антиоксиданти

Лікопен у помідорах може мати антидіабетичну дію завдяки антиоксидантній дії, яка зменшує кількість вільних радикалів, що утворюються. Дослідження показало, що лікопін знижує рівень глюкози в крові і підвищує рівень інсуліну в сироватці, забезпечуючи гіпоглікемічний ефект.

5. Має епікатехін

Інший важливий компонент томатів, епікатехін, зменшує окислювальний стрес, підвищує чутливість до інсуліну та знижує резистентність до інсуліну.

6. Містить ресвератрол

Ресвератрол покращує дію інсуліну.

Коли слід їсти помідори, щоб контролювати рівень цукру в крові?

Не існує певного часу вживання сирих помідорів, щоб контролювати рівень цукру в крові. Його можна вживати в будь-який час протягом дня.

Чи безпечно вживати сирі помідори щодня хворим на діабет?

Хворим на діабет безпечно вживати сирі помідори щодня.

Інші новини про користь помідорів

Доктор К. Сомнатх Гупта, лікар-діабетолог клініки Yashoda Hospitals Hyderabad, зазначив, що помідори можуть надавати благотворний вплив на організм, оскільки вони багаті вітамінами, мінералами і антиоксидантами, забезпечуючи ряд переваг для здоров'я.

Він зазначив, що високий вміст антиоксидантів, таких як лікопін, у помідорах може сприяти поліпшенню здоров'я серця, знижуючи ризик серцево-судинних захворювань.

Вас також можуть зацікавити новини: