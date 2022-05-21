Школа потрапила під обстріл сьогодні вранці.

На Донеччині окупанти поцілили у музичну школу в Святогірську, будівлю знищено вщент.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Ще один заклад культури знищили росіяни на Донеччині. Цього разу - музичну школу у Святогірську. Школа потрапила під обстріл сьогодні вдосвіта і знищена вщент", - розповів він.

За словами Кириленка, у 2016 році уряд Японії допоміг місцевій владі відремонтувати цю школу - це була частина проекту "Сприяння стабілізації громад на Донбасі".

"Росіяни ж перетворили її на руїни. Я вдячний народу Японії та всім нашим союзникам, які роками допомагали відбудовувати Донеччину. Відбудуємо і тепер", - наголосив очільник області.

Раніше російські окупанти обстріляли з артилерії Сєвєродонецьк. Під вогонь потрапила школа, де ховалися люди, в результаті мінімум троє загиблих. На момент обстрілу в будівлі школи перебували близько 200 осіб, з них велика частина діти.

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