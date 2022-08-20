У старшого з братів була черепно-мозкова травма та перелом руки, а молодший 8-річний Яків переніс інсульт.

Львівські медики майже два місяці рятують 8-річного Якова та 14-літнього Володимира з Одеської області, які внаслідок обстрілу окупантів втратили домівку, маму та вітчима.

Як йдеться в сюжеті ТСН, 1 липня в їхній дім у Сергіївці прилетіла ракета. Мама та вітчим загинули одразу, а діти дістали тяжкі травми. Рятувальники дістали хлопців з-під завалів, розповіла Євгенія, двоюрідна сестра хлопців, яка приїхала до них з Польщі.

"Було два прильоти, один пішов на туристичну базу відпочинку, а другим ударом влучили в житловий будинок. Там я виросла. У 14-річного Володі була черепно-мозкова травма та перелом руки. Вона і досі малорухлива. На обличчі сліди від уламків", - розповіла дівчинаі додала, що серйозніших поранень зазнав 8-річний Яків.

"Розрізало шматком чогось артерію головну на шиї і коли її перетискали, щоб спинити кровотечу, перетисли задовго і відмерла права частина мозку. Через це був глибокий інсульт. І знерушені зовсім дві ноги і ручка", - згадує Євгенія.

"Якби це була домінуюча півкуля, він би ніколи вже не розмовляв і, можливо, не прийшов до свідомості. Враховуючи, що це не домінуюча півкуля, він має слабкості в кінцівках", - розповів про стан дитини завідувач відділення нейрохірургії лікарні Святого Миколая першого медоб'єднання Львова Михайло Ловга.

Попри сильний біль Яків заново вчиться ходити, щоб показати його досягнення Євгенія разом з лікарем одягають манжет на ногу хлопця. І ось вони - перші кроки. Яків йде сам і його підтримує лікар.

"Надзвичайний результат. Тому що це був глибокий параліч. І те, що він сам може зараз сісти, і пробує робити вже перші кроки, це неймовірне досягнення", - зазначив фізичний терапевт лікарні Святого Миколая Сергій Худа.

Євгенія взяла хлопців під опіку, зазначивши, що з Яковом, який сумує за улюбленими ліпкою і конструктором, зараз трохи тяжко. А от Володя - дуже подорослішав.

Попереду у хлопців тривала реабілітація. Разом із сестрою вони вирушать до Австрії, де на них вже чекають лікарі.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 1 липня окупанти завдали ракетного удару по курортному селищу Сергіївка Одеської області. Зруйновано 9-поверховий житловий будинок та будівлі бази відпочинку. В результаті удару загинули 22 людей, серед яких дитина, ще близько 40 постраждали.

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