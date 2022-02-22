Наразі рівень госпіталізацій з COVID-19 в Україні вже нижчий за граничний показник адаптивного карантину, наголосили в відомстві.

Рівень госпіталізацій із COVID-19 в Україні вже нижчий за граничний показник адаптивного карантину.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу.

За його словами, у світі триває тренд на спад реєстрації нових випадків COVID-19, Україна також минає пік захворюваності.

"Рівень госпіталізацій в Україні вже нижчий за граничний показник адаптивного карантину у 60 осіб на 100 тисяч населення, а летальність зменшилася у 4 рази - з 2% до 0,5%"– зазначив очільник МОЗ.

Як зазначив Ляшко, середньодобова кількість померлих від ускладнень COVID-19 припинила зростати й останні 5 днів перебуває на плато у близько 240 осіб на добу.

За його словами, сьогодні у певних країнах Європи послаблюють карантинні вимоги та скасовують обмеження для туристів. Наприклад, Данія та Норвегія скасували обмеження на подорожі, Нідерланди більше не вимагають самоізоляції для вакцинованих бустерною дозою.

Проте, як зазначив Ляшко, в усіх цих країнах є спільний фактор – це високий рівень вакцинації населення, який і дозволяє поступово повертатися до звичного життя.

"Наша мета – 70% населення, вакцинованих повним курсом, і бустерна доза для всіх, хто цього потребує. Саме це дозволить не застосовувати карантинні обмеження на весняно-літній період. Чим більше нас буде вакцинованих, тим швидше ми зможемо повернутись у допандемічні часи та жити без обмежень", – зазначив міністр.

Як повідомляв УНІАН, в Україні минулої доби зафіксовано 24 тис. 440 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Госпіталізовано 1 тис. 553 особи, зафіксовано 287 летальних випадків.

За весь час пандемії в Україні захворіли 4 млн 758 тис. 773 особи, одужали – 3 млн 985 тис. 601, померли – 104 тис. 932.

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