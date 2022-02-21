В уряді наголосили, що потрібно зараз напрацювати нові рішення на весняно-літній період.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству охорони здоров’я проаналізувати карантинні обмеження з урахуванням епідемічної ситуації та за необхідності розглянути можливість їх послаблення після 31 березня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося під час селекторної наради під головуванням Шмигаля.

Так, очільник уряду доручив проаналізувати карантинні обмеження з урахуванням епідемічної ситуації та рекомендацій країн Європейського Союзу.

Та, за необхідності, внести зміни до тих вимог, що діятимуть після 31 березня у "помаранчевих" та "зелених" зонах з огляду на весняно-літній період.

"Низка європейських країн уже послаблює карантинні заходи для туристичних поїздок. У березні, за прогнозами, ми вийдемо на стабілізацію епідемічної ситуації. Тож маємо зараз напрацювати нові рішення на весняно-літній період", - зазначив керівник уряду.

Нагадаємо, в Україні до кінця березня діє адаптивний карантин, країну поділили на зони. У "червоній зоні" знаходиться Івано-Франківська, Закарпатська, Хмельницька та Луганська області, решта регіонів — у жовтій або помаранчевій зонах.

Вас також можуть зацікавити новини: