Як зазначають в МОЗ, вакцина проти кору залишається доступною, її можна отримати в тих самих пунктах щеплення, де можна вакцинуватись від COVID.

МОЗ продовжує реєструвати точкові випадки кору в Україні. Поки що про епідемію не йдеться, однак Міністерство охорони здоров'я моніторить ситуацію, тому що кір охоплює Україну циклічно, і черговий сплеск має статись от-от. Ще у вересні міністерство зазначало, що випадки захворювань на кір виявлені у 11 областях України.

Кожен з таких випадків - проблема, кож несе небезпеку оточуючим, зазначив головний санітарний лікар України Ігор Кузін під час онлайн -інтерв'ю із експерткою ЮНІСЕФ Катериною Булавіновою.

"Кір надзвичайно швидко передається, особливо серед популяції, яка не є захищеною, - зазначив Ігор Кузін. - За ініціативи державної комісії ТЕБ та НС з травня 2023 року було запроваджено форсовану (додаткову) імунізацію нещеплених дітей".

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За літній період додатково було щеплено 153 тисячі дітей, які вчасно не отримали щеплення проти кору з різних причин - пропустили, мали медичні протипоказання, яких зараз немає тощо.

"Це лише 60% від кількості дітей, яких ми планували вакцинувати, - говорить Ігор Кузін. – Щонайменше 30% дітей не вдалось охопити щепленнями із-за міграційних процесів: неможливо було зв'язатись з родинами – вони або переїхали в іншу область, або виїхали за кордон. Близько 8% не вдалось щепити через наявність медичних протипоказів. 2% - ті, хто відмовлявся з релігійних або особистих переконань".

Наразі вакцина проти кору залишається доступною, її можна отримати в тих самих пунктах щеплення, де можна вакцинуватись від COVID.

МОЗ змінив стратегію реагування на потенційні випадки захворювання на кір.

"Коли ми реєструємо спалах хвороби, застосовуємо максимально жорсткі заходи, такі, як повноцінне епідемічне розслідування і вакцинація всіх контактних осіб, які є в зоні виникнення випадків або осередку кору. Це для того, щоб не допустити поширення інфекції".

Кір в Україні - останні новини

Нагадаємо, що спалахи кору в Україні мають циклічну природу і відмічаються кожні 4-5 років. Останній спалах кору був зафіксований у 2017-2019 роках. Тоді причиною стала недостатнє охоплення населення вакцинацією. Сьогодні МОЗ звертає увагу на підвищені ризики поширення хвороби у разі появи хворих на кір під час скупчень людей у бомбосховищах, пунктах обігріву тощо.

Кір - одне з найзаразніших захворювань у світі. При контакті із хворим 9 із 10 невакцинованих людей теж інфікуються. Кір може призвести до серйозних ускладнень, інвалідності та смерті. Специфічного лікування від кору немає. Найкращий захист сьогодні - вакцинація, зазначають в МОЗ.

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