Названо сім причин, з яких воду треба пити щодня

Медики, дієтологи та вчені в один голос стверджують: людині потрібно пити більше чистої питної води.

Дійсно, рідина необхідна людському організму, тому що її втрата може істотно порушити функціонування різних органів.

Про переваги щоденного вживання води розповіли в "МедикФорум".

По-перше, вода дозволяє позбутися надмірної ваги. Як правило, не завжди голод, який відчуває людина, пов'язаний з реальним апетитом. Буває і так, що організму просто потрібна рідина, а ми починаємо його напихати різними продуктами. Якщо людина відчуває спрагу, то багато процесів в організмі починають загальмовуватися або взагалі припиняють діяти. Це стосується й переробки жирових клітин. Тому якщо ви націлені схуднути, то вода повинна стати вашим постійним супутником.

По-друге, вода допомагає надати вашому обличчю свіжого вигляду. Справа в тому, що рідина може позбавити шкіру зморшок, а отже, подарувати свіжість, молодість та красу. В одному з досліджень жінкам потрібно було щодня споживати певну норму води. Виявилося, що у кожного п'ятого зморшки на обличчі розгладилися. При цьому представниці прекрасної статі не змінювали ні своїх харчових звичок, ні способу життя, ні косметичних засобів.

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По-третє, вода є чудовим очисником. Взаємодія сухої шкіри і рідини призводить до поліпшення природних процесів. Завдяки частому вживанню води шкірний покрив стає чистішим, оскільки тіло очищається і від продуктів життєдіяльності, й від токсинів.

По-четверте, вода дозволяє позбутися болю, особливо головного. Складно в це повірити, але якщо вас мучать хворобливі відчуття в ділянці голови, то не тягніться одразу до болезаспокійливих засобів. Спробуйте просту чисту питну воду. Досить часто головний біль утворюється через зневоднення. Тому ковток вологи може допомогти вам у цьому питанні.

По-п'яте, вода чудово допомагає поліпшити травний процес. Якщо ви включите до свого раціону клітковину, то зможете побороти проблему запорів. Але цей метод діє тільки в тому випадку, якщо ви п'єте достатню кількість чистої рідини.

По-шосте, полегшити роботу вашого серця допоможе теж вода. Справа в тому, що серце набагато складніше працює при нестачі вологи – кров по артеріях і венах починає загальмовуватися, оскільки стає набагато густішою. Відповідно, при вживанні води ситуацію можна виправити в кращу сторону. Медики стверджують, що оптимальним буде вживати для грамотної роботи серця не менше п'яти склянок води в добу.

І нарешті, чиста питна вода сприяє поліпшенню роботи головного мозку. Адже цей орган на 85 відсотків складається з води. Нестача рідини призведе до негативного впливу на вашу пам'ять, увагу та концентрацію.

Як повідомлялося, згідно з результатами міжнародного дослідження, мінеральна бутильована вода містить мікропластик.