У Нідерландах 11 немовлят померли через експеримент із Віагрою

У цьому ж експерименті брали участь жінки, які приймали плацебо. У трьох із них народилися діти з такими ж проблемами легенів, однак вони не померли.

У Нідерландах 11 немовлят померли після експерименту, в ході якого вагітним жінкам з порушеннями розвитку плаценти давали Віагру, щоб стимулювати ріст плоду.

Про це повідомляє Лига.Новости з посиланням на The Guardian.

Дослідження проводилося в 10 лікарнях в Нідерландах. 93 вагітні жінки приймали силденафіл (торгова марка Віагра), який, на думку фахівців Медичного центру Амстердамського університету, повинен був сприяти кращій циркуляції крові через плаценту, сприяючи зростанню дитини.

Відзначається, що прогноз щодо розвитку плода всіх жінок, які брали участь в експерименті, був поганим.

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Також повідомляється, що аналогічні випробування перед цим були проведені на щурах і показали позитивний результат.

Випробування було припинено минулого тижня, коли незалежний комітет, який контролює дослідження, виявив, що в результаті експерименту стало народжуватися більше дітей, ніж очікувалося, з проблемами легенів. Всього народилося 17 таких дітей, 11 з них померли.

У цьому ж експерименті брали участь жінки, які приймали плацебо. У трьох із них народилися діти з такими ж проблемами легенів, однак вони не померли.

Від 10 до 15 жінок чекають інформації щоб дізнатися, чи постраждала їхня дитина.

В інтерв'ю голландській щоденній газеті De Volkskrant керівник дослідження, гінеколог Вессель Ганзевурт сказав: "Ми хотіли показати, що це ефективний спосіб стимулювати ріст дитини. Але сталося навпаки. Я в шоці. Останнє, чого ми хотіли, - завдати шкоди пацієнтам".

Голландські фахівці вже попередили своїх канадських колег, які проводять аналогічний експеримент.