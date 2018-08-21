Британські лікарні можуть залишитися без ліків через Brexit

З такою оцінкою виступило об'єднання медичних організацій NHS Providers.

Лікарні та служби невідкладної допомоги великої Британії попередили, що можуть втратити ліки, якщо Британія покине ЄС без конкретного плану.

Про це повідомляє Associated Press.

З такою оцінкою виступило об'єднання медичних організацій NHS Providers. Воно направило відповідний лист до Національної служби охорони здоров'я Великобританії.

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В NHS Providers вважають, що якщо влада Британії не досягне угоди про взаємини з ЄС після Brexit, то це може негативно позначитися на всьому ланцюжку поставок ліків медустанови країни. Крім того, відсутність угоди вдарить по громадянам Євросоюзу, які працюють в цій сфері на території Британії.

Раніше ЗМІ писали, що ЄС шукає компромісну угоду з британським прем'єром Терезою Мей по Brexit.