Британські лікарні можуть залишитися без ліків через Brexit

15:53, 21 серпня 2018
Зарубіжні новини
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Ілюстрація / REUTERS

Лікарні та служби невідкладної допомоги великої Британії попередили, що можуть втратити ліки, якщо Британія покине ЄС без конкретного плану.

Про це повідомляє Associated Press.

З такою оцінкою виступило об'єднання медичних організацій NHS Providers. Воно направило відповідний лист до Національної служби охорони здоров'я Великобританії.

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В NHS Providers вважають, що якщо влада Британії не досягне угоди про взаємини з ЄС після Brexit, то це може негативно позначитися на всьому ланцюжку поставок ліків медустанови країни. Крім того, відсутність угоди вдарить по громадянам Євросоюзу, які працюють в цій сфері на території Британії.

Раніше ЗМІ писали, що ЄС шукає компромісну угоду з британським прем'єром Терезою Мей по Brexit.

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Теги: #Brexit#Великобританія