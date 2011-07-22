Чим корисний квас

Наші предки вважали квас мало не панацеєю від всієї немочі. Його зазвичай давали хворим, а також ослабленим людям з метою зміцнення здоров`я. Сучасні дослідження показують, що квас, дійсно, може грати позитивну роль в зміцненні здоров`я.

Це прекрасний засіб для угамовування спраги. Квас знімає втому, тому показаний для вживання людям, що займаються важкою фізичною роботою, на спеці. До того ж достовірно доведено, що квас сприяє нормалізації роботи шлунково-кишкового тракту, обміну речовин, перешкоджає розмноженню в організмі хвороботворної мікрофлори, підвищує імунітет. У народній медицині квас відвіку використовували як відхаркувальний засіб.

Учені провели дослідження і прийшли до висновку, що квас зміцнює зуби, оскільки в його складі міститься кальцій. Також в квасі знаходяться такі корисні речовини, як амінокислоти, магній, вітаміни групи В і ряд інших. Звідси витікає, що квас може бути рекомендований як профілактика і для лікування авітамінозів. Квас може бути використаний навіть як їжа: у голодні роки квас багатьох врятував від смерті.

Домашній квас не містить фарбників і консервантів. У домашніх умовах квас готують по різних рецептах, використовуючи різні натуральні смакові добавки, які до того ж збагачують напій різними корисними речовинами. Від цього квас стає ще кориснішим і може бути рекомендований для вживання більшістю дорослих людей.

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