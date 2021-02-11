На Філіппінах, у Вірменії та В’єтнамі приватні фонди Блумберга надавали грошові кошти місцевим державним чиновникам для більш жорсткої політики проти електронних сигарет, пишуть ЗМІ.

Благодійні антитютюнові організації, які фінансує колишній мер Нью-Йорка Майкл Блумберг, підозрюють в корупції та незаконних фінансових платежах державним органам.

І хоча основні звинувачення висунуто поки що лише урядом Філіппін, сумнівні платежі державним чиновникам від організацій, спонсорованих Блумбергом, мали місце і в інших країнах. Про це повідомляє впливове американське видання InsideSources.

"Широка громадськість може бути шокована цими звинуваченнями, але Блумберг давно відомий своєю схильністю використовувати благодійну щедрість як засіб впливу на державну політику – від зусиль щодо контролю над тютюном до фінансування приватних юристів в офісах державного прокурора по всій території США", – пише InsideSources.

ЗМІ нагадує, що скандал навколо благодійних організацій, фінансованих Блумбергом, розгорівся минулого місяця на Філіппінах. Управління з безпеки харчових продуктів і медикаментів Філіппін визнало, що його працівники, будучи державними службовцями, отримували грошові кошти від Ініціативи Блумберга.Читайте такожЗа 5 років антитютюнові активісти "освоїли" понад 1,2 мільйона доларів - ЗМІ

Вважається, що отримання коштів напряму пов’язане із тим, що Управління розробляє базові норми регулювання для негорючих тютюнових виробів (електронних сигарет, тютюнових виробів для електричного нагрівання).

"З огляду на агресивний моралістичний спротив цих груп щодо вживання будь-яких нікотинових товарів, виявлення факту передачі грошових коштів призвело до питань про здатність Управління об'єктивно розробляти правила щодо нових нікотинових продуктів, таких як електронні сигарети", – пише InsideSources.

Уряд Філіппін вже закликав чиновників Управління з безпеки харчових продуктів і медикаментів повернути кошти, незаконно отримані від організацій, фінансованих Блумбергом.

За даними видання, основну увагу антитютюнові організації Блумберга спрямували на країни з низьким і середнім рівнем доходу.

"Використовуючи свої гроші, вплив та зв’язки, вони нав'язують свої погляди та волю цим націям, без участі місцевого населення і майже не враховуючи їхні потреби та цінності", - пише InsideSources.

Видання наводить приклад Вірменії, де місцевий міністр охорони здоров’я Арсен Торосян також визнав, що вірменські урядові структури підписали «грантові угоди» з трьома організаціями, які теж фінансує Блумберг. В результаті, у Вірменії, де більше половини чоловіків продовжують палити, уряд під впливом цих організацій максимально обмежує можливості їх переходу на потенційно менш шкідливі альтернативні тютюнові вироби.

Схожа ситуація й у В'єтнамі, зазначає ЗМІ, де Bloomberg Philanthropies внесли щонайменше 3,2 млн доларів у "спроможність контролю над тютюном" з 2007 по 2014 р. За заявою Bloomberg Philanthropies, вони "тісно співпрацювали з урядом та місцевими організаціями", включаючи Міністерство охорони здоров'я.

В результаті цієї співпраці в країні, де 45% чоловіків продовжують палити, місцевий МОЗ оголосив про план повністю заборонити купівлю, продаж, виготовлення та ввезення електронних сигарет. Хоча в деяких країнах Європи електронні сигарети вже вважаються одним з найефективніших засобів відмови від куріння.

В Україні також активно діє низка організацій, спонсоровані Фондом Блумберга, серед яких найбільше виділяється ГО «Життя», що активно співпрацює з народними депутатами та деякими працівниками системи МОЗ у формуванні політики й законопроектній роботі.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН